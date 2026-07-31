Operación Salida: Claves para evitar el dolor de espalda en viajes largos

Decenas de vehículos durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-3, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER) ha aconsejado realizar pequeños cambios de posición, así como pausas regulares, para prevenir el dolor de espalda después de viajes largos, ya que la rigidez y las molestias se ven favorecidas al mantener la misma postura durante demasiado tiempo.

Ante la operación salida de agosto, los especialistas han explicado que la forma de prevenir el dolor de espalda no consiste en mantenerse rígidamente bien sentado durante horas, sino que lo que se necesita son "oportunidades para moverse".

En este sentido, han señalado que no hay una única postura "correcta" para todas las personas, sino que lo que se debe hacer es buscar una posición cómoda y estable, apoyar la espalda y no mantenerla sin cambios durante demasiado tiempo.

En el coche, el asiento del conductor debe permitir alcanzar los pedales sin estirar por completo las piernas y manejar el volante con los hombros relajados. La espalda debe quedar apoyada y el reposacabezas colocado de manera que proteja la cabeza sin obligar a adelantarla.

En tren o avión, cuando esté permitido, conviene levantarse y caminar unos minutos. Si no es posible, pueden hacerse movimientos suaves de tobillos, hombros y piernas desde el asiento.

PREPARAR Y TRANSPORTAR MALETAS

Los profesionales han indicado que se deben extremar las precauciones desde el momento en que se está preparando y transportando la maleta. Según han recomendado, son preferibles las maletas con ruedas y se debe intentar repartir el equipaje en varios bultos manejables.

Levantar una maleta desde el suelo con el peso alejado del cuerpo, inclinar mucho el tronco o girar mientras se sostiene la carga aumenta el esfuerzo que soporta la parte baja de la espalda. Por eso conviene acercar el equipaje al cuerpo, flexionar las caderas y las rodillas, evitar los giros con peso y pedir ayuda cuando la maleta sea difícil de manejar o deba colocarse en alto.

Para introducirla en el maletero, han aconsejado acercarse al borde, sujetarla con ambas manos y mover los pies para cambiar de dirección, en lugar de girar la cintura mientras se sostiene el peso.

EVITAR EL REPOSO SI APARECE DOLOR

Después de varias horas de viaje puede aparecer rigidez o dolor leve, pero los expertos han asegurado que lo habitual es que mejore al caminar y retomar poco a poco las actividades normales.

Las guías recientes sobre dolor lumbar recomiendan mantenerse activo dentro de lo posible y evitar periodos prolongados de reposo en cama.

Si el dolor es muy intenso, aparece después de un accidente, persiste o empeora, se extiende hacia un brazo o una pierna, o se acompaña de pérdida de fuerza o sensibilidad, fiebre, dificultad para controlar la vejiga o el intestino u otros síntomas preocupantes, han señalado que se debe acudir al médico.