Operación retorno: Cómo ayudar en un accidente de tráfico sin correr riesgos o causar nuevos daños

El SUC recuerda cómo ayudar en un accidente de tráfico sin correr riesgos o causar nuevos daños - CEDIDO POR SUC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha recordado los primeros pasos que deben dar los intervinientes para prestar la mejor ayuda posible en caso de accidente de tráfico y lograr una eficaz intervención de los servicios de emergencia, especialmente del sanitario, y aumentar la supervivencia de los heridos.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuando se presencia un accidente de tráfico hay que poner en práctica la conducta PAS (proteger, alertar y socorrer).

En primer lugar, hay que proteger la zona, por lo que hay que detenerse en un lugar seguro que permita valorar la situación y asegurarse de no correr riesgos propios o ajenos a la hora de actuar, evitando que se generen situaciones de peligro añadidas.

A continuación, es necesario alertar a los servicios de emergencia y facilitar toda la información que ayude a la localización del incidente, indicando si ha tenido lugar en una autopista o autovía y el sentido en el que circulan los vehículos, ya que ese dato es imprescindible para minimizar los tiempos de llegada de los recursos de emergencias.

Asimismo, se debe comunicar con calma al coordinador sanitario del SUC todos los datos que nos soliciten sobre el número de heridos, si se encuentran atrapados y las lesiones que presentan, según lo que apreciamos externamente, prestando especial atención al nivel de consciencia, respiración y movilidad.

Finalmente, se seguirán las indicaciones del médico o enfermero del SUC, sobre las acciones a seguir para socorrer y prestar la primera asistencia a los afectados hasta la llegada de las ambulancias.

Durante la llamada, el alertante siempre contará con la ayuda de los profesionales sanitarios, que le facilitarán mediante teleasistencia cómo proceder de forma adecuada y no empeorar la situación.

NO MOVER A LOS ACCIDENTADOS

Tras el accidente es posible que el herido presente traumatismos o fracturas por lo que el SUC recomienda no moverlo, a no ser que sea absolutamente necesario por su seguridad, y en caso de tener que hacerlo, se deben seguir siempre las indicaciones del coordinador sanitario.

Cuando el afectado se encuentra atrapado es recomendable apagar el contacto del vehículo y, si no hay riesgo, permanecer junto a él para trasmitirle tranquilidad mientras se espera la llegada de los diferentes recursos de seguridad y emergencias, ya que en estas situaciones actuar de forma incorrecta puede empeorar gravemente el alcance de las lesiones que en un primer momento haya podido sufrir la persona accidentada. Además, hay que tener en cuenta que nunca se debe dar de comer o beber a la víctima de un accidente.

Si bien la actuación de los primeros intervinientes es de vital importancia para la supervivencia de los heridos, no hay que olvidar nunca que antes de intervenir en un accidente de tráfico es fundamental mantener la calma y transmitírsela a la persona accidentada, seguir las indicaciones prestadas mediante teleasistencia por el SUC y esperar a la llegada de la ayuda especializada.

Finalmente, nunca se debe actuar por intuición sin saber si se están realizando las actuaciones correctas y apropiadas a cada caso.