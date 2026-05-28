Oncólogos advierten que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable de cáncer: "Nunca es tarde para dejarlo"

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MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha advertido de que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable frente al cáncer, al ser responsable de un 30 por ciento de los casos, y ha destacado el potencial impacto beneficioso de abandonar su consumo, subrayando que "nunca es tarde para dejar el hábito tabáquico".

"El tabaco es con diferencia el factor de riesgo responsable de un mayor número de cánceres, siéndolo en más del 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, y desempeñando además un papel causal fundamental en otros muchos tumores como los de cabeza y cuello, vejiga, riñón, esófago, páncreas, estómago y colon y recto", ha explicado el presidente de SEOM, Javier de Castro.

A pesar de la "amplia evidencia" sobre el papel perjudicial del tabaco, en torno al 20 por ciento de la población española sigue fumando a diario, según datos recogidos en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. A nivel mundial, el consumo de tabaco supone un problema de salud pública de primer orden y se sitúa como la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,1 billones de personas consumen tabaco y más de ocho millones fallecen en el mundo por el tabaco cada año, tanto como consecuencia directa (más de 7 millones) como indirecta, por exposición al humo ajeno en los no fumadores (1,2 millones).

El tabaco también está relacionado con enfermedades no oncológicas como la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares o las úlceras gastrointestinales, llegando a incrementar en un 70 por ciento el riesgo de morir prematuramente por enfermedades relacionadas con su consumo.

Por todo ello, no fumar continúa siendo la mejor medida preventiva frente al cáncer y el resto de enfermedades relacionadas con el tabaco. "Siempre es un buen momento para dejar de fumar, e incluso tras un diagnóstico de cáncer, abandonar el tabaco puede reducir la mortalidad de los pacientes oncológicos hasta un 30 por ciento y mejorar la respuesta a los tratamientos", ha precisado Javier de Castro.

VAPEADORES Y JÓVENES

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, los oncólogos han alertado también de los riesgos asociados a los nuevos productos del tabaco, como vapeadores o cigarrillos electrónicos, y la falsa percepción de inocuidad existente entre la población, sobre todo entre los más jóvenes.

Según datos de la encuesta ESTUDES, prácticamente la mitad de los jóvenes de 14 a 18 años ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos. Muchos de estos dispositivos contienen nicotina, asociada con un fuerte potencial adictivo y riesgos asociados con el desarrollo.

A este respecto, la SEOM ha recordado la creciente evidencia científica sobre los potenciales riesgos asociados con las nuevas formas de tabaquismo. Múltiples sustancias presentes en los cigarrillos electrónicos, como el formaldehído, nitrosaminas y metales pesados, pueden causar daños en el ADN, estrés oxidativo, cambios epigenéticos e inflamación, asociándose con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer.

Además, ha destacado que estas nuevas formas de tabaco suponen, en muchos casos, una vía de entrada al tabaquismo y, junto a su probable asociación con el riesgo de cáncer, se relacionan con daños a distintos niveles, especialmente pulmonar y cardiovascular.