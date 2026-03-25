Oncóloga afirma que los cribados y test moleculares orientan la terapia y mejoran los resultados en cáncer colorrectal

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La realización de cribados y los test moleculares en primera línea de cáncer colorrectal, antes de tomar alguna decisión terapéutica, permiten identificar subgrupos moleculares y orientar la elección de terapias, lo que mejora los resultados obtenidos en tratamientos estándar, según la oncóloga médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Pilar García Alonso.

Según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que este año se diagnosticarán 44.132 nuevos casos de cáncer colorrectal en España, de los cuales cerca de 30.000 corresponderán al cáncer de colón. Además, este cáncer se sitúa como una de las principales causas de mortalidad por cáncer, y en 2024 fallecieron 5.913 hombres y 4.538 mujeres por tumores malignos de colon en el país.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo, los laboratorios Pierra Fabre han querido reafirmar su compromiso con la concienciación, la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Para ello, es imprescindible la detección temprana mediante test de sangre oculta en heces y de biomarcadores o test moleculares, que permiten adaptar el tratamiento a las características específicas de cada tumor y avanzar hacia una medicina más personalizada.

El cáncer colorrectal, según el informe de SEOM, vuelve a ser el primero en incidencia entre los españoles. Aun así, en los últimos años se ha observado un incremento en la supervivencia de los cánceres de colon y recto, debido, entre otras cosas, a la implantación de los programas de cribado poblacional.

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS Y DIRIGIDOS A LAS MUTACIONES

Por su lado, el presidente de EuropaColon, Luis Miguel de la Fuente, ha indicado que realizar los test moleculares o de biomarcadores es "fundamental" para mejorar el abordaje de la enfermedad. "Dos décadas atrás, las opciones de tratamiento para los pacientes de cáncer de colon eran muy reducidas, y se basaban prácticamente en la quimioterapia", ha explicado.

Además, ha añadido que las pruebas de biomarcadores no formaban parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que provocaba que algunos pacientes "recibieran tratamientos de los que no obtenían beneficio" y podían generar una elevada toxicidad.

"Los biomarcadores permiten identificar mejor las características del tumor y avanzar hacia tratamientos más personalizados, dirigidos a las mutaciones específicas de cada caso. Es un avance sustancial, aunque todavía quedan mutaciones por caracterizar, de ahí la importancia de seguir impulsando la investigación", ha detallado.

Por su lado, la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de un centro de salud de la Comunidad de Madrid, y miembro del Grupo de Trabajo de Aparato Digestivo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) SEMERGEN, Mercedes Ricote Belinchon, ha subrayado que el test de sangre oculta del programa de cribado de cáncer de colon es "una herramienta clave por su alta sensibilidad, especificidad y facilidad de uso".

"Si la prueba es negativa, normalmente significa que no hay anomalías. Si resulta positiva, en la mayoría de los casos se detecta un pólipo o un cáncer incipiente. Esto es especialmente importante porque, al no presentar síntomas, nos permite identificar la enfermedad en etapas muy tempranas, que además son más curables que las etapas avanzadas", ha declarado.

Por todo ello, participar en programas de cribado de cáncer de colon es imprescindible para "aumentar las posibilidades de curación". En este sentido, Esperanza, paciente diagnosticada con cáncer de colon metastásico, ha recordado que antes del diagnóstico sentía molestias en la zona del ombligo y había perdido peso. Aunque recibió un kit para realizarse el test, no llegó a hacerlo. "Me he mentalizado de que cada día que te levantas hay que dar las gracias por seguir aquí", ha afirmado Esperanza, destacando la importancia de cuidar la salud y de aprovechar las herramientas de detección precoz disponibles.