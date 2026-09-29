La OMS notifica 7.870 muertes por cólera en 2025, la cifra más alta desde 1999

Archivo - Imagen de archivo de un centro de tratamiento de cólera. - MOHAMMED ELHASSAN - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que las muertes por cólera ascendieron a 7.870 en 2025, un 30 por ciento más que el año anterior y la cifra más alta de fallecimientos anuales por esta enfermedad notificada desde 1999.

En concreto, 47 países notificaron a la OMS 451.499 casos de cólera, una cifra menor que en años anteriores. Estos datos se han publicado en la última edición del 'Weekly Epidemiological Record', junto con información actualizada sobre otras dos enfermedades bacterianas con potencial epidémico: la meningitis y la peste.

Asimismo, siete países -Angola, Bangladesh, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán y Yemen- concentraron alrededor del 90 por ciento de todos los casos y muertes por cólera notificados en el mundo. La Región de África de la OMS registró la mayor carga de enfermedad, con un aumento del 34 por ciento de los casos y del 58 por ciento de las muertes respecto a 2024.

"Nadie debería morir de cólera, ya que disponemos de herramientas para prevenir y tratar esta enfermedad. La concentración de casos y muertes en un reducido número de países muestra dónde las inversiones específicas en agua potable, saneamiento e higiene podrían tener un mayor impacto. Junto con una vigilancia más sólida de la enfermedad, la participación de las comunidades, la vacunación y el acceso a una atención sanitaria de calidad, estas inversiones pueden contribuir a revertir esta tendencia", ha indicado señaló el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria 'Vibrio cholerae'. La enfermedad se transmite a través de alimentos y agua contaminados con materia fecal, especialmente en zonas que carecen de agua potable y saneamiento adecuados.

Aunque el cólera se puede prevenir y tratar, puede ser mortal si la deshidratación grave no se trata rápidamente. Más de una de cada cinco muertes por cólera notificadas se produjo fuera de los centros sanitarios, lo que pone de manifiesto que demasiados pacientes siguen sin recibir atención a tiempo.

Entre los pacientes tratados en centros sanitarios, la tasa de letalidad fue inferior al 1 por ciento a escala mundial, el umbral considerado indicativo de una atención adecuada. Sin embargo, esta tasa superó el 1 por ciento en 12 países en 2025.

En este punto, la OMS ha subrayado que la producción mundial de vacunas orales contra el cólera se duplicó con creces entre 2022 y 2025, al pasar de unos 30 millones a aproximadamente 80 millones de dosis anuales, lo que mejoró significativamente la disponibilidad de vacunas.

El año pasado, el Grupo Internacional de Coordinación (ICG) sobre el suministro de vacunas aprobó 71 millones de dosis para su uso en los países afectados, incluidos 20 millones de dosis destinadas a la vacunación preventiva, que se reanudó a principios de este año después de haber estado suspendida durante más de tres años.

LA VACUNACIÓN AVANZA EN LA LUCHA PARA ACABAR CON LA MENINGITIS

La OMS advierte de que la meningitis bacteriana continúa suponiendo una carga importante para los países del cinturón africano de la meningitis, una zona que se extiende desde Senegal hasta Etiopía y en la que se producen epidemias de forma periódica.

En 2025, 24 de los 26 países de la región notificaron a la OMS 21.526 casos sospechosos y 971 muertes, lo que corresponde a una tasa de letalidad del 4,5 por ciento. Entre los países que comunicaron datos en ambos años, los casos disminuyeron un 5,9 por ciento respecto al año anterior.

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, y la meningitis bacteriana es su forma más grave. Cuatro tipos de bacterias son responsables de la mayoría de los casos de meningitis bacteriana en todo el mundo.

La organización resalta que la vacunación ha transformado los esfuerzos para combatir la meningitis meningocócica, una de las principales causas de meningitis bacteriana. Desde la introducción de la vacuna conjugada contra el meningococo del serogrupo A en 2010, los casos de este serogrupo han disminuido más de un 99 por ciento entre las poblaciones vacunadas, y no se ha notificado ningún caso confirmado desde 2017 en los países que introdujeron la vacuna.

Actualmente se está introduciendo en la región una vacuna que ofrece una protección más amplia frente a cinco serogrupos de meningococo, la 'Men5CV/MMCV', tanto para responder a los brotes a través del Grupo Internacional de Coordinación (ICG) como para las campañas de vacunación preventiva. En 2025, Níger se convirtió en el primer país en llevar a cabo una campaña nacional con esta vacuna.

LA VIGILANCIA SIGUE SIENDO ESENCIAL PARA CONTROLAR LA PESTE

La peste es una enfermedad bacteriana que generalmente se transmite entre animales a través de las pulgas y que, en ocasiones, puede infectar a las personas.

Entre 2019 y 2025, diez países notificaron a la OMS casos sospechosos de peste en humanos, seis de ellos con casos confirmados. En total, se notificaron a la OMS 3.847 casos sospechosos y 423 muertes, lo que corresponde a una tasa de letalidad del 11 por ciento.

La mayoría de los casos se registraron en la República Democrática del Congo y Madagascar, donde la peste sigue siendo endémica en algunas zonas. La enfermedad también puede aparecer en países que no notifican casos, y el número anual de casos fluctuó en función del momento, la localización y la magnitud de los brotes.

"La vigilancia continuada de las poblaciones de roedores y otros animales, junto con una respuesta rápida ante los brotes, sigue siendo esencial para detectar la peste de forma temprana, reducir la transmisión y evitar brotes de mayor magnitud", concluye la OMS.