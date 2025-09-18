La OMS notifica 31 muertos en RDC por el brote de ébola declarado hace dos semanas

Archivo - Respuesta a un brote de ébola en 2019 en Goma, República Democrática del Congo. - SALLY HAYDEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este jueves sobre la muerte de 31 personas en República Democrática del Congo (RDC) por el brote de ébola declarado hace dos semanas en la provincia de Kasai (centro), que deja también 48 casos registrados.

"Hasta el momento, se han notificado 48 casos confirmados y probables, y 31 personas han fallecido. Felicito al Gobierno, al Ministerio de Salud y a las instituciones de RDC por su liderazgo en esta respuesta. Años de inversión y experiencia están dando sus frutos", ha declarado Tedros durante una rueda de prensa.

Tras ello, ha informado de que la OMS y sus socios ya han entregado a las autoridades congoleñas más de 14 toneladas de equipo y suministros médicos esenciales, además de haber desplegado a 48 expertos.

Las autoridades ya han registrado más de 900 contactos a los que se les está dando seguimiento y ofreciendo vacunación, como parte de una campaña de inmunización que comenzó este lunes. La OMS también ha colaborado con el establecimiento de un centro de tratamiento de la enfermedad con 48 camas, y que ya cuenta con 16 pacientes de ébola.

Asimismo, ha enviado anticuerpos monoclonales mAb114 a los centros de tratamiento de la localidad de Bulape, donde hasta 14 pacientes se encuentran recibiendo el tratamiento. Tedros ha informado igualmente de que el martes se recuperaron los dos primeros pacientes.

Por último, ha recordado el llamamiento realizado por la OMS para recaudar 21 millones de dólares (unos 18 millones de euros) de apoyo a la respuesta de RDC contra la enfermedad, y ha instado a los donantes a realizar inversiones para "salvar vidas" y detener el brote.

RDC se ha visto afectado por 15 brotes de ébola desde 1976, siendo el más mortal el que tuvo lugar entre 2018 y 2020, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes. El último brote se notificó en abril de 2022 en la provincia noroccidental de Ecuador, que fue controlado en menos de tres meses. La provincia de Kasai ya se vio afectada por brotes en 2007 y 2008, siendo el más mortífero el de 2007, con más de 260 casos y 187 muertes.