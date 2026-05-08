La OMS insiste en que el hantavirus no se transmite fácilmente y que el riesgo para la población sigue siendo bajo

Archivo - Imagen de recurso de hantavirus. - JOSEPH KELLY/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, ha reiterado que el hantavirus no se transmite fácilmente de persona a persona y que el riesgo para la población sigue siendo bajo, descartando que pueda darse una situación similar a la de la COVID-19.

Durante una rueda de prensa de la OMS celebrada en Ginebra (Suiza), Lindmeier ha destacado que la entidad está trabajando con todos los datos disponibles sobre el hantavirus, y que estos deben ser verificados y contrastados.

Así, ha informado de que se tiene conocimiento de que los hantavirus existen desde hace unos 30 años. Además, ha añadido que se registran aproximadamente 2.000 casos anuales a nivel mundial.

Tras ello ha declarado que el virus provoca infecciones pulmonares y problemas respiratorios; como tos, estornudos y posiblemente fiebre. Según el experto, el contacto cercano, incluido el intercambio de fluidos corporales, constituye un factor de riesgo.

Sin embargo, ha subrayado que no todas las personas que compartían camarote en el crucero afectado por el brote parecen haberse infectado. En este punto, ha puesto como ejemplo el caso de la azafata holandesa que atendió a la mujer enferma en Johannesburgo (Sudáfrica), poco antes de su fallecimiento, y que ha dado negativo en la prueba de hantavirus.