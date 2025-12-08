La OMS informa sobre el primer caso de mpox en Malí

Archivo - Mpox. - MARIOGUTI/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este lunes sobre la detección del primer caso de mpox en Malí, aunque aún no se ha esclarecido el clado al que pertenece, y es que todos ellos continúan circulando, motivo por el que el organismo ha realizado un llamamiento a contener "rápidamente" los brotes para evitar una transmisión comunitaria sostenida.

El informe de la OMS, que cuenta con información actualizada entre el 31 de octubre y el 24 de noviembre, muestra que el caso tiene que ver con un varón adulto con antecedentes recientes de un viaje a Guinea, donde podría haber estado expuesto a la enfermedad, y que ya se está realizando un análisis de secuenciación genómica para determinar el subtipo.

Además, se ha notificado por primera vez la detección del clado Ib en Grecia, así como nuevos casos importados del mismo clado entre viajeros en Bélgica, Alemania, Grecia y Reino Unido.

Desde el último informe se han detectado al menos 15 casos de mpox debido al clado Ib entre personas que se identifican como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

En octubre, 44 países han registrado 2.501 nuevos casos confirmados de mpox, incluidas doce muertes, y todas las regiones de la OMS han experimentado una disminución de los casos con respecto a septiembre, excepto los países del Sudeste Asiático.

Un 75 por ciento de estas nuevas detecciones se han producido en África, y hasta 21 países del continente han notificado una transmisión activa en las últimas seis semanas, con 1.734 casos y diez muertes.

Los países más afectados han sido República Democrática del Congo (584 casos), Liberia (332 casos y dos muertes), Ghana (157 casos), Kenia (153 casos y tres muertes) y Uganda (140 casos y una muerte); aunque todos ellos han mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas.

Fuera de África, se ha detectado una transmisión local del clado Ib en Italia, Países Bajos, Portugal, España, Estados Unidos y Malasia.