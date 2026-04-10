La OMS considera baja la probabilidad de transmisión entre personas de la gripe aviar H9N2, pese al caso en Italia

Archivo - Imagen de recurso de una gallina. - CHAPON BOOTBOONNEAM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la probabilidad de una transmisión sostenida entre personas de la gripe aviar H9N2 es baja en este momento, no obstante, advierte de que podrían detectarse casos en personas infectadas que viajen desde zonas afectadas, ya sea durante el viaje o tras su llegada.

"Sin embargo, si esto ocurriera, se considera improbable una mayor propagación a nivel comunitario. La evaluación de riesgos se revisará si se dispone de más información epidemiológica y virológica", ha señalado la OMS en un informe tras detectarse hace unas semanas en Italia el primer caso de gripe aviar H9N2 en Europa.

En este contexto, el organismo recuerda que la mayoría de los casos notificados de infección por el virus A H9N2 en humanos se han relacionado con la exposición a aves de corral infectadas o entornos contaminados, y la mayoría de los casos presentan síntomas leves.

"Cabe esperar casos esporádicos en humanos tras la exposición a aves infectadas o entornos contaminados, dado que el virus sigue siendo endémico en las poblaciones avícolas. Se han detectado virus de la influenza aviar A H9N2 en muestras de aves de corral y del medio ambiente recogidas en mercados de aves vivas en Senegal, y las autoridades del país notificaron un caso de infección humana por el virus A(H9N2) en 2020", destaca la OMS.

En el caso de notificado en Italia, la OMS apunta que los hallazgos genéticos iniciales sugieren que la infección probablemente se adquirió de una fuente aviar vinculada a Senegal. "Se enviaron muestras adicionales al Centro Nacional de Influenza de Italia, donde una caracterización más exhaustiva confirmó el subtipo de virus Influenza A(H9N2), con una estrecha similitud genética con cepas previamente identificadas en aves de corral en Senegal", añade.

Sin embargo, no se identificó ninguna exposición directa a animales, fauna silvestre ni entornos rurales. Tampoco se reportó contacto con casos humanos sintomáticos o confirmados. Por el momento, se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas adicionales para determinar la fuente de exposición.

En esta línea, los contactos identificados en Senegal eran asintomáticos. Todos los contactos identificados y rastreados en Italia dieron negativo en la prueba de influenza y completaron el período de vigilancia activa para la aparición de síntomas y la cuarentena requerida por las directrices nacionales.

CONSEJOS DE LA OMS

Según la OMS, el caso de Italia no modifica sus recomendaciones actuales sobre medidas de salud pública y vigilancia de la gripe. De este modo, aconseja evitar el contacto con entornos de alto riesgo, como mercados o granjas de animales vivos, o superficies que puedan estar contaminadas con heces de aves de corral.

Además, recomienda encarecidamente el uso de protección respiratoria para quienes manipulan aves de corral vivas o muertas (incluido el sacrificio) en entornos laborales o de cría doméstica. También aconseja una buena higiene de manos, es decir, lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante de manos a base de alcohol.

Por el momento, la OMS no recomienda ninguna medida adicional específica para los viajeros. Asimismo, desaconseja la aplicación de restricciones de viaje o comercio basadas en la información disponible actualmente sobre este evento.