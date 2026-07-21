La OMS celebra los 25 años de Research4Life, una iniciativa que promueve el acceso al conocimiento científico

Archivo - Imagen de archivo de una laboratorio. - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conmemorado este martes el 25.º aniversario de Research4Life, una alianza público-privada que facilita a investigadores, educadores, profesionales sanitarios y responsables políticos de países de ingresos bajos y medios el acceso gratuito o a bajo coste al conocimiento científico.

Según la OMS, esta alianza ha contribuido significativamente a ampliar el acceso al conocimiento científico para investigadores, educadores, profesionales de la salud y responsables políticos en más de 120 países.

Desde su creación en 2001 como una iniciativa piloto de tres años liderada por la OMS, Research4Life se ha convertido en una de las alianzas público-privadas más grandes y longevas del mundo dedicada al acceso equitativo a la investigación científica.

Estudios independientes demuestran que el programa ha incrementado la publicación de investigaciones hasta en un 75 por ciento, ha impulsado la participación en ensayos clínicos internacionales en más de un 20 por ciento y ha fortalecido las oportunidades para las mujeres investigadoras, con tasas de publicación que han aumentado hasta en un 30 por ciento en los países que enfrentan mayores obstáculos.

"Lo que comenzó como un esfuerzo por cerrar la brecha de conocimiento en salud se ha convertido en un movimiento global por la equidad en la investigación", ha declarado Sylvie Briand, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud, quien ha añadido que "durante 25 años, Research4Life ha contribuido a garantizar que investigadores, educadores, profesionales de la salud y responsables políticos de todo el mundo tengan acceso a la evidencia que necesitan para mejorar vidas e impulsar el desarrollo sostenible".

En sus inicios, Research4Life contaba con seis socios editoriales. Actualmente, reúne a más de 185 editoriales y organizaciones asociadas, brindando a las instituciones de países de ingresos bajos y medios acceso a publicaciones de investigación biomédica y sanitaria.

Más de 12.000 instituciones tienen acceso a más de 250.000 revistas, libros y bases de datos de muchas de las editoriales y organizaciones de investigación más importantes del mundo. La OMS destaca que este acceso ha fortalecido la capacidad de investigación y ha respaldado la toma de decisiones basada en evidencia en países de ingresos bajos y medios.

Asimismo, Research4Life ha ampliado su alcance, pasando de facilitar el acceso a publicaciones científicas a fomentar una participación significativa en la comunidad científica global. Mediante formación, apoyo a la publicación e iniciativas de colaboración, esta alianza ayuda a los investigadores a desarrollar las habilidades, las redes y las oportunidades necesarias para producir, publicar y compartir investigaciones científicas de alta calidad.