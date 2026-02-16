La OMS asegura que el riesgo de mpox se mantiene pese a nueva cepa recombinante

Archivo - Imagen de recurso de una persona con mpox. - MARIOGUTI/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que, pese a detectarse dos casos de una cepa recombinante del virus de la viruela del mono (MPXV) que combina los clados Ib y IIb, el riesgo para la salud pública relacionado con la mpox se mantiene sin cambios.

Así, la OMS evalúa el riesgo como moderado para los hombres que tienen relaciones sexuales con parejas nuevas o múltiples, así como para trabajadores sexuales y personas con varias parejas ocasionales. Para la población general sin factores de riesgo específicos, el riesgo se considera bajo.

La entidad ha explicado que en los últimos meses se ha documentado la recombinación de cepas del virus de la viruela del simio (MPXV), con dos casos reportados de una cepa recombinante que comprende los clados Ib y IIb de MPXV. "La recombinación es un proceso natural conocido que puede ocurrir cuando dos virus relacionados que infectan al mismo individuo intercambian material genético, produciendo un nuevo virus", ha detallado la Organización.

El primer caso se detectó en el Reino Unido, con antecedentes de viajes a un país del Sudeste Asiático, y el segundo en la India, con antecedentes de viajes a un país de la Península Arábiga. El análisis detallado de los genomas del virus muestra que los dos individuos enfermaron con varias semanas de diferencia con la misma cepa recombinante, lo que sugiere que puede haber más casos de los que se notifican actualmente.

Ambos casos tuvieron una presentación clínica similar a la observada para otros clados y ninguno de los pacientes experimentó resultados graves. Además, se ha completado el rastreo de contactos para ambos casos en los países notificantes y no se han detectado casos secundarios.

Con base en la información disponible, la OMS recomienda mantener la vigilancia epidemiológica y la capacidad de secuenciación genómica y de laboratorio para mpox; gestionar adecuadamente los casos; aplicar medidas de prevención y control de infecciones (PCI); vacunar a las personas en riesgo; comunicar los riesgos de manera localmente relevante; fomentar la participación de la comunidad, y ofrecer orientación de salud pública sobre la mpox.