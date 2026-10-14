La OMS advierte de que el plomo causa más de 3,5 millones de muertes al año en el mundo y pide a los países que actúen

Archivo - Imagen de recurso muestras de sangre. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que el plomo causa más de 3,5 millones de muertes cada año en el mundo y afecta a cientos de millones de niños, por lo que ha urgido a los países a tomar medidas y "actuar en origen", eliminando esta sustancia de los productos para evitar la exposición de la población.

En el marco de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, la OMS ha instado a los países a acelerar la implementación de medidas de prevención, dado que la amenaza de este metal es "generalizada pero prevenible". "La intoxicación por plomo no debería estar robando el potencial de los niños en 2026", ha subrayado.

Sin embargo, la organización ha criticado la falta de actuación por parte de muchos Estados, después de comprobar que menos de la mitad de los países cuenta con controles legalmente vinculantes sobre la pintura con plomo, una de las fuentes de exposición.

En este contexto, los Estados miembros de la OMS han reconocido la exposición al plomo como una preocupación de salud pública acuciante y han encargado a la agencia el desarrollo de un Plan de Acción Global sobre Mitigación del Plomo, que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en 2027.

La OMS lanzará ese mismo año el paquete técnico 'PREVENT' sobre prevención de la intoxicación por plomo, que ofrecerá a los países orientación práctica para identificar las fuentes prioritarias de exposición, determinar qué intervenciones pueden tener mayor impacto, reforzar y aplicar las regulaciones y hacer seguimiento de los progresos.

En el marco de la Iniciativa de Prevención de la Intoxicación por Plomo, la OMS está colaborando para reforzar las capacidades y el apoyo técnico de laboratorios que realizan pruebas de niveles de plomo en sangre en Brasil, India, Nepal, Etiopía, Ghana, Malaui, Ruanda, Sudáfrica y la República Unida de Tanzania.

PELIGRO ESPECIAL PARA LOS NIÑOS

La OMS ha advertido de que la intoxicación por plomo afecta a múltiples órganos y contribuye a problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y renales en adultos y ha hecho especial hincapié en el perjuicio para los niños, que pueden sufrir daños irreversibles en el cerebro, la salud y el desarrollo.

Tras subrayar que no existe un nivel seguro de exposición y que incluso una exposición relativamente baja puede causar daños irreversibles, ha recordado que algunas de las fuentes de exposición frecuentes son la pintura, los utensilios de cocina, los cosméticos, las especias, el reciclaje informal y la contaminación industrial.

Dado que los síntomas pueden no ser visibles de inmediato, ha advertido de que muchos casos pasan desapercibidos hasta que ya se ha producido un daño significativo.

El tema de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, 'De la detección a la prevención', subraya la necesidad urgente de políticas más sólidas, una mejor aplicación de las normas de seguridad y una mayor concienciación pública para eliminar los peligros del plomo en su origen.