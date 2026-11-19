Archivo - Orbitopatía tiroidea. - MIRANZA - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo de la Universidad de Soochow de China realizado con adultos mayores revela que interrumpir la dosis habitual de medicación para la presión arterial de un paciente el día de la cirugía reduce la tasa de hipotensión grave que requiere tratamiento durante la operación, en comparación con tomar la medicación de forma habitual.

Tal y como se recoge en 'The BMJ', los investigadores afirman que esta sencilla estrategia "proporciona pruebas de alta certeza que respaldan la omisión de la dosis matutina en esta población".

Aproximadamente un tercio de las intervenciones quirúrgicas en todo el mundo involucran a pacientes de 60 años o más, muchos de los cuales toman medicamentos antihipertensivos a diario. Sin embargo, los adultos mayores son propensos a sufrir hipotensión durante la cirugía, lo que puede provocar insuficiencia renal aguda, infarto de miocardio e incluso la muerte.

Algunos estudios han demostrado que interrumpir la medicación antihipertensiva 2 o 3 días antes de la cirugía reduce el riesgo de hipotensión, mientras que otros no han encontrado ninguna diferencia, y las guías clínicas solo ofrecen recomendaciones poco sólidas sobre este tema.

Para abordar esta incertidumbre, los investigadores llevaron a cabo un ensayo para probar los efectos de omitir dos antihipertensivos comúnmente recetados (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECA] o bloqueadores de los receptores de angiotensina [BRA]) la mañana de una cirugía no cardíaca sobre las tasas de hipotensión durante la cirugía.

Sus hallazgos se basan en 2012 pacientes de entre 60 y 80 años (edad promedio 69 años; 54% hombres) con hipertensión arterial que habían tomado comprimidos de IECA o ARA II durante un promedio de 10 años y que fueron sometidos a cirugía no cardíaca bajo anestesia general en cinco grandes hospitales chinos entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: 1.004 continuaron tomando su comprimido antihipertensivo habitual la mañana de la cirugía (grupo antihipertensivo) y 1.008 recibieron un comprimido de placebo idéntico (grupo sin antihipertensivo).

Posteriormente, los investigadores midieron la tasa de episodios de hipotensión durante la operación, definidos como una lectura media de la presión arterial inferior a 65 mmHg o una caída de al menos el 30% con respecto a antes de la operación, que requirieron tratamiento.

La tasa de hipotensión durante la cirugía fue menor en el grupo sin antihipertensivos (314 de 1.008 o 31,2%) en comparación con el grupo con antihipertensivos (457 de 1.004 o 45,5%).

La duración de la hipotensión durante la cirugía y la necesidad de un vasopresor (un fármaco para elevar la presión arterial peligrosamente baja) también se redujeron en el grupo sin antihipertensivos (diferencia media de -1,3 minutos y 28,5% frente a 41,1%). Sin embargo, otras medidas, como la hipotensión postoperatoria, las complicaciones a los 30 días y la mortalidad, no mostraron diferencias significativas entre los grupos.

Los investigadores reconocen que reclutaron pacientes chinos de edad avanzada sometidos a cirugía no cardíaca de duración moderada, por lo que los hallazgos podrían no ser aplicables a operaciones de muy alto riesgo o a poblaciones de otros países. Además, solo realizaron un seguimiento de los pacientes hasta 30 días después de la cirugía, por lo que se necesitan más estudios para evaluar los resultados a largo plazo.

Sin embargo, señalan que los pacientes que participaron en el ensayo habían utilizado inhibidores de la ECA o ARA II durante un promedio de 10 años, y se utilizaron placebos idénticos para enmascarar a pacientes y anestesistas, eliminando así el posible sesgo que podría haber afectado a ensayos anteriores.

Por ello, los expertos afirman que suspender los inhibidores de la ECA o los ARA II antes de una cirugía no cardíaca "debería considerarse siempre que exista preocupación por la hipotensión intraoperatoria, lo que respalda la sencilla instrucción al paciente de suspender la dosis matutina el día de la cirugía".

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de alta certeza y servirán de base para futuras directrices internacionales sobre el manejo perioperatorio de estos agentes en adultos mayores", añaden.