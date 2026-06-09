Olvídate de contar los minutos: las 5 reglas científicas para saber si el uso del móvil es saludable o tóxico

Archivo - Joven en un sillón mirando el móvil. - LITHIUMCLOUD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los teléfonos inteligentes se han relacionado con una serie de problemas modernos, entre ellos la soledad, la disminución de la actividad física, los problemas de sueño y todos los problemas de salud mental y física asociados con esas afecciones. Pero un nuevo trabajo trata de comprender cuándo las pantallas pueden contribuir al bienestar y cuándo pueden ser perjudiciales.

No todo el tiempo que se pasa frente a las pantallas es malo, según defiende Nelson Roque, profesor adjunto de desarrollo humano y estudios familiares en Penn State (Estados Unidos) y su estudiante de posgrado, la candidata a doctora Rinanda Shaleha, en un artículo en la revista 'Developmental Psychology' donde explican cómo los diferentes contextos influyen en si el tiempo frente a las pantallas es saludable o no.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Roque y Shaleha hablaron sobre los factores que hacen que el tiempo frente a las pantallas sea positivo o perjudicial, cómo las personas pueden protegerse a sí mismas y a sus hijos de los comportamientos poco saludables relacionados con las pantallas, y cómo los legisladores podrían crear entornos de pantallas más saludables para todos.

"Técnicamente, el tiempo frente a la pantalla incluye desde trabajar en una computadora portátil hasta navegar compulsivamente por TikTok en la cama a las 3 de la mañana. Pero el contexto es tan diferente entre estas dos cosas que tendemos a considerar solo la segunda como 'tiempo frente a la pantalla'. Necesitamos dejar de pensar en el tiempo frente a las pantallas como algo único y homogéneo si queremos entender qué es realmente saludable o no", expone Shaleha.

A esta idea, Roque agrega que, "en lugar de pensar solo en cuánto tiempo pasamos frente a las pantallas, debemos considerar el efecto que tienen en nosotros y en nuestros hijos. En nuestro artículo, proponemos que es necesario considerar cinco contextos para comprender verdaderamente el tiempo frente a la pantalla: duración, hora del día, propósito de uso, interactividad y estructura del contenido".

Según los autores, al pensar en la duración, por ejemplo, hay que recordar que no existe una cantidad correcta de tiempo frente a la pantalla. Un minuto frente a la pantalla puede ser el mejor del mes; puedes encontrarte con tu mejor amigo o resolver un problema que te ha estado preocupando. Del mismo modo, un minuto frente a la pantalla puede arruinarte la semana; puedes empezar a tener problemas de salud mental por algo que leíste, viste o hiciste. El contexto importa mucho más que la duración por sí sola.

"Si mides el tiempo que pasas frente a la pantalla, solo puedes comparar tus cifras con las de semanas anteriores, no con las de otra persona. Si pasaste nueve horas en el teléfono la semana pasada y ese es tu promedio, probablemente no haya problema. Pero si pasaste nueve horas en el teléfono la semana pasada y normalmente pasas cinco, deberías preguntarte qué fue diferente", analizan los expertos.

Otra cuestión es considerar el uso que se hace de las pantallas en términos de costo de oportunidad. Si estás usando el teléfono para algo pasivo, no estás pasando tiempo con tu familia, no estás contactando a tus amigos, no estás yendo al gimnasio, no estás preparándote una comida saludable y no estás durmiendo.

Finalmente, todos estos contextos varían entre individuos. Por ejemplo, las personas son más o menos susceptibles a la soledad, la depresión y la ansiedad. Para algunos, la comunicación a través de pantallas puede ser una forma importante de mantenerse conectados socialmente aunque esto depende de cómo se utilicen las pantallas".

En cuanto al tipo de contenido, los expertos recuerdan que el contenido fragmentado obliga al cerebro a cargar información continuamente en sus memorias audiovisuales para luego desecharla una y otra vez. Al no haber contexto, el cerebro se adapta rápidamente a un fragmento de una canción, luego a una escena de una película, luego a animales adorables, y no existe una narrativa coherente con la que trabajar para organizar lo que estás viendo.

La gente tiende a querer siempre una publicación o un vídeo más, por miedo a perderse algo. Cada clip o publicación activa nuestro sistema de recompensa, por lo que seguimos viendo contenido mucho más allá de lo previsto. Las empresas captan nuestra atención y perdemos la noción del tiempo. Esto supone un gran esfuerzo mental y altera nuestra memoria de trabajo. En general, el contenido fragmentado se asocia con mayor frecuencia a una disminución del bienestar.

Finalmente, los autores concluyen que los legisladores podrían considerar regular tácticas particularmente abusivas como el desplazamiento infinito, que permite ver videos cortos o publicaciones en redes sociales indefinidamente. Si bien esto ha sido objeto de demandas por considerarse potencialmente abusivo, sigue siendo el diseño estándar de las plataformas de redes sociales.

Asimismo, recuerdan que, para los niños, existen diversas herramientas que facilitan la supervisión parental. La elección dependerá de las circunstancias. En general, los padres deben estar al tanto del comportamiento de sus hijos y hablar con ellos sobre cómo el tiempo que pasan frente a las pantallas afecta su felicidad y sus decisiones.