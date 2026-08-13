Las olas de calor marinas también pueden afectar a la salud mental: así llegan sus efectos hasta las personas

Archivo - Imagen de la playa de Camposoto en San Fernando - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes, duraderas e intensas y sus efectos pueden ir mucho más allá del daño a los ecosistemas. Un equipo de investigadores ha descrito cómo las olas de calor marinas pueden desencadenar factores y derivar en problemas de salud mental en humanos.

Este trabajo, publicado en la revista especializada 'Nature Sustainability', muestra que los períodos prolongados de temperaturas oceánicas inusualmente altas "representan una amenaza oculta para la salud humana", y es que "pueden desencadenar una cascada de efectos que, en última instancia, afectan la salud humana".

En este sentido, los investigadores de las universidades de Adelaida (Australia) y de Hong Kong (China) han citado "desde el empeoramiento de los fenómenos meteorológicos extremos y la reducción del suministro de productos del mar hasta el aumento de los problemas de Salud Mental en las comunidades costeras".

Por ello, han pedido que las olas de calor marinas se reconozcan "como un importante problema de salud pública", ya que "sus repercusiones en las personas se han pasado por alto en gran medida a pesar de la creciente evidencia de sus consecuencias de gran alcance".

"Si bien los científicos conocen desde hace tiempo el daño ambiental causado por las olas de calor marinas, sus efectos en las personas han recibido mucha menos atención", ha expresado en esta línea la miembro de la Facultad de Física, Química y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Adelaida, la doctora Laura Falkenberg, quien ha agregado que estas "ya no se reconocen únicamente como un problema medioambiental".

Al respecto, ha declarado que el artículo desarrollado "subraya que estos fenómenos pueden influir en la salud de las personas de diversas maneras, tanto directa como indirectamente". "Pueden intensificar tormentas y olas de calor atmosféricas, afectar la disponibilidad y la seguridad de los productos del mar, perturbar los medios de subsistencia y contribuir a la ansiedad, el duelo y otros problemas de Salud Mental en las comunidades que dependen de océanos saludables", ha insistido.

CONTAMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MAR

Tras exponer que las olas de calor marinas se han vuelto más frecuentes, duraderas e intensas a medida que el clima se calienta, los expertos han destacado que estas aumentan "el riesgo de lesiones, muertes y desplazamientos por tormentas e inundaciones". Las proliferaciones de algas nocivas "pueden contaminar los productos del mar y suponer graves riesgos para la salud", han agregado.

En cuanto a las repercusiones psicológicas, Falkenberg ha ahondado en que "muchas personas dependen de unos océanos saludables no solo para obtener alimentos e ingresos, sino también para la recreación, la identidad cultural y su bienestar general". "Cada vez hay más pruebas de que estos cambios pueden contribuir a la 'ecoansiedad', el duelo y otros problemas de Salud Mental, sobre todo en personas que se sienten profundamente conectadas con el medio marino", ha incidido.

Por todo ello, considera que los Gobiernos deberían abordar las ola de calor marinas de la misma forma que las terrestres, por lo que aboga por incorporar las previsiones al respecto en la planificación de la salud pública; tener en cuenta las repercusiones en la salud en las decisiones de gestión marina y costera; y mejorar la colaboración entre los científicos oceanográficos, las autoridades sanitarias y los gestores de recursos.