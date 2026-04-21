Las olas de calor, el frío extremo y las lluvias torrenciales disparan las enfermedades del corazón en mayores

Archivo - Las olas de calor están aumentando en frecuencia, duración e intensidad. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas por encima de 38ºC, el frío intenso por debajo de -10ºC y las precipitaciones extremas se asocian con un aumento significativo de las enfermedades cardiovasculares en adultos de mediana edad y mayores, según un análisis de más de 150 ciudades chinas publicado en la revista ‘American Journal of Preventive Medicine’.

CUÁNTO AUMENTA EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDÍACA

Un análisis de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Xiamen (China) publicado en el 'American Journal of Preventive Medicine' muestra cómo las olas de calor, el frío extremo y las fuertes lluvias influyen en la incidencia de enfermedades cardíacas en las poblaciones de edad avanzada.

Un estudio novedoso ha revelado una relación entre las condiciones climáticas extremas y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos de mediana edad y mayores en 157 ciudades chinas. Según el clima y la ubicación de cada ciudad, la exposición a calor, frío y precipitaciones extremas aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

Los hallazgos del estudio proporcionan evidencia para que los responsables políticos de diferentes regiones desarrollen estrategias específicas para proteger a las poblaciones vulnerables durante eventos climáticos extremos.

Los eventos climáticos extremos (ECE) se han intensificado a nivel mundial a medida que se acelera el cambio climático, lo que representa una amenaza sin precedentes para la salud pública. El rápido envejecimiento de la población china, con 400 millones de personas mayores de 60 años proyectadas para 2035, refleja una población creciente con mayor vulnerabilidad. Las enfermedades cardiovasculares (ECV), las principales causas de muerte en China, son particularmente prevalentes entre los adultos mayores. Estudios previos han vinculado las ECV con temperaturas extremas.

La investigadora principal, la doctora Ya Fang, detalla: "Al integrar evidencia macro (a nivel de ciudad) y micro (a nivel individual) con métodos avanzados de análisis espacial y causal, hemos logrado una visión más completa de cómo los fenómenos climáticos extremos amenazan la salud cardiovascular. Nuestro estudio se centra en las enfermedades cardiovasculares en adultos de mediana edad y mayores (un grupo de edad de alto riesgo) e identifica subgrupos susceptibles de intervención, lo que proporciona una base para la planificación adaptativa urbano-rural y las intervenciones clínicas, cubriendo así importantes lagunas en las políticas de salud climática".

Los investigadores emplearon métodos econométricos espaciales para examinar el impacto de los eventos climáticos extremos en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares a nivel urbano entre adultos de mediana edad y mayores en China, utilizando datos longitudinales (2015-2020) del Estudio Longitudinal de Salud y Jubilación de China (CHARLS) y la Encuesta Social Longitudinal sobre el Envejecimiento de China (CLASS).

Los resultados destacan que el calor extremo (por encima de 38ºC) aumentó la prevalencia de enfermedades cardiovasculares a nivel urbano, con un gradiente de impacto de este a oeste cada vez menor; cada día adicional de calor extremo se asoció con 1.128 casos más de enfermedades cardiovasculares por cada 100.000 personas. Por otra parte, el frío extremo (por debajo de -10ºC) aumentó la prevalencia de enfermedades cardiovasculares a nivel urbano, con un gradiente de impacto de oeste a este cada vez menor; cada día adicional de frío extremo se asoció con 391 casos más de enfermedades cardiovasculares por cada 100.000 personas.

Así, el análisis de inferencia causal reveló que cada día de calor con exposición ambiental aumentaba el riesgo individual de ECV en un 3,044%, los días de frío con exposición ambiental en un 0,110% y los días de precipitación con exposición ambiental en un 1,620%.

Asimismo, el análisis de heterogeneidad identificó subgrupos de alto riesgo: Los eventos cardiovasculares extremos relacionados con el calor afectaron a personas próximas a jubilarse, fumadores y residentes en zonas con altos niveles de ozono (O3) (un IMC más elevado mitiga el riesgo). Además, las exposiciones al frío afectaron a las personas próximas a jubilarse, a los individuos con un IMC elevado y a las poblaciones con altos niveles de oxígeno.

Igualmente, las precipitaciones de eventos climáticos extremos afectaron con mayor intensidad a los adultos mayores, los residentes de zonas rurales, las personas próximas a jubilarse y las personas solteras.

De esta forma, los investigadores explican que el riesgo asociado al IMC depende de la intensidad de la temperatura. Por encima de 38°C, la física del intercambio de calor se invierte: el calor fluye del ambiente hacia el cuerpo en lugar de escapar. En este caso, la grasa corporal actúa como una barrera física protectora, bloqueando el calor externo y reduciendo el esfuerzo cardiovascular.

Por el contrario, por debajo de -10°C, el ligero aislamiento de la grasa corporal se ve superado por los riesgos cardiovasculares asociados a un mayor peso corporal. En las personas con un IMC elevado, el estrés inducido por el frío (que aumenta la presión arterial y la viscosidad sanguínea) se amplifica significativamente, incrementando el riesgo cardiovascular a pesar de cualquier efecto aislante.

Los investigadores se sorprendieron por el impacto de las precipitaciones extremas, un área poco estudiada. A diferencia de las temperaturas extremas, las precipitaciones extremas no mostraron un patrón espacial continuo y regular a nivel regional, pero sí tuvieron efectos adversos significativos sobre las enfermedades cardiovasculares a nivel individual.

La coinvestigadora Liangwen Zhang, señala: "Esta discrepancia puede deberse a que el análisis geográfico multiescala enfatiza los efectos regionales promedio, mientras que los impactos en la salud de las precipitaciones extremas se diluyen por las diferencias en la exposición individual y las medidas de protección regionales, como las diferencias urbano-rurales en la infraestructura de drenaje y el acceso a la atención médica. A diferencia de los efectos acumulativos de las temperaturas extremas, los eventos cardiovasculares extremos (ECE) por precipitación se asocian principalmente con eventos únicos y de corta duración (lluvias intensas de corta duración) con una distribución espacial dispersa. El riesgo de ECV observado puede atribuirse a cambios abruptos en la temperatura y la humedad causados por las fuertes precipitaciones".

QUÉ PUEDEN HACER LAS AUTORIDADES Y QUÉ PUEDEN HACER LOS MAYORES PARA PROTEGER SU CORAZÓN

Los investigadores destacan que es necesario realizar más investigaciones sobre los episodios de precipitaciones extremas para dilucidar su impacto en la salud cardíaca.

Entre las siguientes estrategias para que los responsables políticos protejan a las poblaciones vulnerables durante eventos climáticos extremos: dar prioridad a las regiones vulnerables al cambio climático mediante la vinculación de las alertas meteorológicas con las redes sanitarias, la alerta a los grupos de alto riesgo y el preposicionamiento de recursos; ofrecemos control de peso, apoyo para la purificación del aire y educación sanitaria simplificada para subgrupos de alto riesgo; establecer alianzas para compartir recursos entre áreas con alta capacidad y zonas de alto riesgo, y priorizar la financiación para la prevención de enfermedades cardiovasculares en regiones de rápida urbanización; ampliar las zonas verdes y modernizar la infraestructura de refrigeración y calefacción; realizar un seguimiento de los datos climáticos y de enfermedades cardiovasculares para ajustar las políticas de forma dinámica.

"El cambio climático no es solo un problema ambiental; es un factor clave que afecta la salud de la población, por lo que se requiere una acción interdisciplinaria urgente", concluye el coinvestigador Linjiang Wei, doctor en filosofía. "Los adultos mayores son más vulnerables debido al deterioro fisiológico relacionado con la edad y a las enfermedades subyacentes".