Ojo seco: crean glándulas lagrimales humanas en el laboratorio y abren una nueva vía de tratamiento

Archivo - Ojo seco. - HERRAEZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sensación de escozor, ardor o cansancio en los ojos se ha convertido en algo habitual para millones de personas. El ojo seco no solo afecta a la comodidad diaria, sino que puede alterar la calidad de vida y, en casos más graves, comprometer la visión. A pesar de su alta prevalencia, las causas profundas de esta enfermedad siguen sin estar del todo claras.

En los últimos años, la ciencia ha empezado a mirar más allá de los síntomas para entender qué falla realmente dentro del ojo. Nuevos modelos experimentales permiten observar procesos invisibles hasta ahora y explorar cómo se deteriora la función de las glándulas lagrimales. Estos avances podrían marcar un antes y un después en la forma de estudiar y tratar el ojo seco.

QUÉ OCURRE EN LAS GLÁNDULAS LAGRIMALES CUANDO APARECE EL OJO SECO

Para comprender la conexión entre la enfermedad del ojo seco (EOS) y la autofagia y abrir nuevas vías terapéuticas, un equipo de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) ha logrado generar organoides de glándulas lagrimales a partir de células madre, estructuras tridimensionales que se asemejan a las glándulas lagrimales humanas.

El trabajo se publica en 'Stem Cell Reports'. Estos organoides contenían los diferentes tipos de células que forman las glándulas lagrimales humanas y producían las proteínas lagrimales necesarias para la lubricación ocular y la prevención de infecciones.

Cabe mencionar que los investigadores ya sospechaban que el proceso llamado autofagia, necesario para limpiar el interior celular de proteínas dañadas, etc., está alterado en las glándulas lagrimales de personas con EOS. Así, en este nuevo trabajo, observaron que, al desactivar la autofagia en los organoides mediante una herramienta genética, se alteró su composición celular, se redujo la secreción de proteínas lagrimales y se incrementó la muerte celular.

UNA NUEVA ESPERANZA PARA TRATAR EL OJO SECO EN EL FUTURO

Además, la intervención farmacológica con mononucleótido de nicotinamida (NMN) o melatonina tuvo un efecto beneficioso en este modelo y ayudó a prevenir la muerte celular y a restaurar la secreción de proteínas lagrimales en los organoides con deficiencia de autofagia.

La autofagia es esencial para el correcto desarrollo de los tejidos y el funcionamiento de los órganos. En este estudio, proporcionamos evidencia genética de que la autofagia es necesaria para el desarrollo del tejido glandular mediante el uso de células madre embrionarias humanas deficientes en autofagia para generar glándulas lagrimales con defectos de desarrollo y función, apuntan los investigadores.

Este nuevo modelo de glándula lagrimal basado en células madre humanas será una herramienta accesible para estudiar la función de la glándula lagrimal y cómo se puede modular para prevenir o tratar la EOS.

Una nueva esperanza para tratar el ojo seco en el futuro

Se estima que entre el 5% y el 15% de las personas padecen problemas de sequedad ocular, con síntomas como enrojecimiento, escozor o ardor, y fatiga ocular. La enfermedad del ojo seco (EOS) se produce cuando las glándulas lagrimales producen lágrimas insuficientes o de mala calidad, lo que puede deberse a alergias, enfermedades autoinmunes, cambios hormonales, envejecimiento, etc. Si no se trata, la EOS puede aumentar el riesgo de infecciones oculares y daños por abrasión en la superficie ocular, lo que puede afectar la visión.