Ojo con el eclipse del 12 de agosto: el daño ocular puede ser irreversible sin filtros homologados

Mirar al Sol durante el eclipse de agosto sin protección homologada puede provocar lesiones irreversibles, según experto - JCCM

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director médico de HM Eye Center, el doctor Gonzalo Bernabéu, ha recordado, de cara al eclipse solar que se va a producir el 12 de agosto, que mirar directamente al Sol sin protección homologada "puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso tras una exposición de pocos segundos".

"El hecho de que durante un eclipse disminuya la intensidad de la luz no significa que sea seguro mirar al Sol directamente", ha declarado al respecto, al tiempo que ha señalado que "la radiación sigue llegando a la retina". Por ello, ha insistido en la importancia de emplear "los filtros homologados" para evitar una retinopatía solar.

Tras afirmar que, a diferencia de otras lesiones, "este daño no produce dolor en el momento, por lo que muchas personas no son conscientes del riesgo al que se están exponiendo", Bernabéu ha ofrecido una serie de recomendaciones para disfrutar del eclipse con seguridad y proteger la salud visual.

"Utiliza únicamente gafas homologadas para eclipses", ha insistido, para añadir que "la observación debe realizarse exclusivamente con gafas o visores certificados conforme a la norma EN ISO 12312-2". "Estos filtros bloquean prácticamente la totalidad de la luz visible y filtran completamente la radiación ultravioleta e infrarroja, responsable de las lesiones retinianas", ha abundado.

En este sentido, ha subrayado que las gafas de sol no protegen frente al eclipse, por oscuras que sean, ya que no ofrecen la protección necesaria. Tampoco son seguros los cristales ahumados, radiografías, CD, filtros caseros o cualquier otro método improvisado, ya que permiten el paso de una cantidad de radiación suficiente para dañar la retina.

ESPECIAL PRECAUCIÓN CON TELESCOPIOS, PRISMÁTICOS Y CÁMARAS

Además, ha pedido especial precaución con telescopios, prismáticos y cámaras. "Si se utilizan dispositivos ópticos para observar el eclipse, estos deben incorporar filtros solares específicos colocados delante del objetivo", ha afirmado, al tiempo que ha argumentado que mirar a través de estos elementos utilizando únicamente las gafas homologadas "resulta peligroso, ya que estos instrumentos concentran la luz solar y pueden producir lesiones graves de forma inmediata".

"Existe una única alternativa segura a las gafas homologadas", ha sostenido este representante del grupo sanitario HM Hospitales, que ha agregado que, "además de las gafas específicas para eclipses, el único sistema considerado seguro es el uso de filtros de máscara de soldador de tono 14 o superior".

Por otro lado, se ha referido a la especial atención que se debe tener con los niños, ya que son especialmente vulnerables porque pueden retirar las gafas por curiosidad o mirar directamente al Sol sin ser plenamente conscientes del riesgo.

"Acude al oftalmólogo si aparecen síntomas tras el eclipse", ha manifestado, por último, señalando que, entre ellos, pueden darse "visión borrosa, una mancha oscura en el centro del campo visual, distorsión de las imágenes o una mayor sensibilidad a la luz".