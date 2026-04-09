Oftalmólogos recuerdan que pasar tiempo al aire libre disminuye el riesgo de desarrollar miopía en niños y adolescentes

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VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oftalmólogos recuerdan que la primavera supone una oportunidad para mejorar la salud visual ya que pasar tiempo al aire libre se relaciona con menor riesgo de desarrollar miopía en niños y adolescentes y que debe llevarse protección con unas gafas adecuadas, según señalan los expertos del Hospital Vithas Valencia Turia en un comunicado.

Así, destacan que los días más largos, el aumento de la luz natural y la mayor actividad al aire libre ofrecen beneficios para el bienestar general y para la visión, siempre que se acompañen de hábitos adecuados de protección.

Al respecto, el jefe de Oftalmología del Hospital Vithas Valencia Turia, el Dr. Javier Montero, resalta que el inicio de la primavera es un momento "excelente" para "incorporar rutinas que favorezcan la salud visual, especialmente en niños y adolescentes, que pasan muchas horas en tareas de cerca y frente a pantallas".

No obstante, aunque la luz natural aporta beneficios para la salud visual, recuerdan que en primavera la radiación ultravioleta empieza a intensificase. Durante los meses de abril y mayo, los índices UV alcanzan niveles considerados altos - habitualmente entre 6 y 8 en zonas de España como la Comunitat Valenciana- según organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La exposición acumulada sin una protección adecuada puede favorecer la aparición de diversas afecciones oculares, como cataratas, degeneración macular o pterigión, un crecimiento benigno de tejido en la superficie del ojo que puede causar molestias, enrojecimiento e incluso afectar a la visión si progresa", apunta.

Por eso, "igual que protegemos la piel, también conviene cuidar los ojos con criterio y una buena elección de gafas de sol", señala el Dr. Montero.

GAFAS DE SOL HOMOLOGADAS

En este sentido, los especialistas recomiendan utilizar gafas de sol homologadas, con filtro UV400 o protección del 99-100% frente a radiación UVA y UVB, lo que garantiza que las lentes bloquean prácticamente toda la radiación ultravioleta. Se recomienda, asimismo, elegir monturas que cubran bien el ojo y resulten cómodas para uso prolongado.

En cuanto a las lentes, los especialistas destacan que las polarizadas son especialmente útiles al conducir, en entornos con mucho reflejo -agua, asfalto, nieve, cristal- y en deportes como el ciclismo, los náuticos o el esquí porque reducen el deslumbramiento. Las lentes anaranjadas o cobrizas suelen utilizarse para mejorar el contraste y resaltar relieves o cambios de superficie, sobre todo en algunas actividades deportivas. Aportan confort y definición, pero no sustituyen la protección ultravioleta.

"Al comprar unas gafas, merece la pena preguntar al óptico por el filtro UV, la polarización y el tipo de lente más adecuado según si se va a utilizar en ciudad o en la playa, en la conducción o en la realización de algún deporte", apostilla.