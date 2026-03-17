Oftalmólogos afirman que las lentes de contacto terapéuticas favorecen la recuperación de la córnea en casos complejos

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lentes de contacto terapéuticas pueden tratar casos oftalmológicos complejos como el queratocono, ya que, además de mejorar la visión, favorecen la protección y recuperación de la córnea en determinadas enfermedades complejas, según los especialistas en córnea de IMO Grupo Miranza, José Luis Güell y Clara Bonel.

En la primera edición del curso Manejo de Casos Complejos (MCC) 2026, celebrado el 13 de marzo, se ha puesto en valor el abordaje de patologías complejas de córnea, refractiva, retina, glaucoma y oculoplastia. Además, se han comentado diferentes tratamientos individualizados para estas enfermedades oculares y diferentes opciones para manejar a pacientes complejos "donde la cirugía no es suficiente".

Esta formación multidisciplinar, a la que han acudido un centenar de oftalmólogos y optometristas, se ha centrado en el queratocono, enfermedad degenerativa en la que la córnea se adelgaza y se deforma progresivamente. Así, adquiere una forma cónica que provoca visión borrosa, astigmatismo irregular y mayor sensibilidad a la luz.

SIN PASAR POR CIRUGÍA

Güell, que también es miembro del comité organizador del curso, ha destacado que el abordaje del queratocono ha evolucionado gracias a "nuevas herramientas terapéuticas" y ha afirmado que en el futuro, probablemente, no se operen queratoconos, ya que dispondrán de alternativas eficaces que permitan "mejorar la visión y estabilizar la enfermedad sin recurrir necesariamente a la cirugía".

Por su parte, Bonel ha asegurado que estas lentes de contacto terapéuticas se están convirtiendo en un 'gold standard' en el manejo de muchas patologías de la superficie ocular.

En este curso también se han comentado otras herramientas terapéuticas para el manejo del queratocono y otras irregularidades de la superficie ocular. Por ejemplo, las técnicas de 'crosslinking corneal', procedimiento que "fortalece la estructura de ese tejido y puede frenar la progresión de la enfermedad" o la implantación de anillos intracorneales, que ayudan a "regularizar la forma de la córnea y mejorar la visión en determinadas fases del queratocono".

El especialista en córnea y cirugía de catarata de IMO Grupo Miranza, Óscar Gris, ha detallado que estos anillos pueden ser "una opción en determinadas fases de la enfermedad, cuando el queratocono empeora o realmente no hay tolerancia a la lente".

La MMC 2026 también ha incluido sesiones dedicadas a retos clínicos como el manejo de protocolos en ojo seco severo, el abordaje oftalmológico de la parálisis facial o el tratamiento de úlceras corneales neurotróficas. Estas últimas son lesiones degenerativas de la córnea provocadas por la pérdida de sensibilidad, lo que impide su adecuada cicatrización.