Oftalmóloga advierte de un aumento de casos del síndrome visual informático en personas de todas las edades

Archivo - Hombre mirando un móvil. - FILADENDRON/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oftalmóloga Glenda Espinosa, especialista del Hospital Universitario Hospiten Bellevue (Santa Cruz de Tenerife), ha advertido que se ha detectado un aumento de casos del síndrome visual informático en personas de todas las edades, esto es, fatiga visual y otras alteraciones oculares relacionadas con el uso continuado de pantallas electrónicas.

"Entre los síntomas más habituales se encuentran la sequedad ocular, visión borrosa, irritación ocular, dolores de cabeza, sensación de pesadez en los párpados y dificultad para mantener la concentración. Estos efectos, en gran medida, están relacionados con la falta de descanso visual y la sobreexposición continua a pantallas sin las medidas de protección adecuadas", ha explicado la especialista.

Por ello, Espinosa ha recomendado adoptar hábitos de cuidado visual que prevengan la fatiga visual y protejan la vista frente a la sobreexposición a dispositivos electrónicos de uso común. Asimismo, ha destacado la importancia de regular los tiempos de exposición, fomentar pausas frecuentes y promover actividades que impliquen visión lejana y contacto con la luz natural.

Por ejemplo, la experta ha aconsejado que cada 20 minutos de uso de pantallas, se descanse durante 20 segundos mirando a más de seis metros de distancia, así como utilizar pantallas con buena resolución, mantener una iluminación uniforme y evitar reflejos, situar los dispositivos a una distancia de entre 50 y 60 centímetros de los ojos y a una altura ligeramente inferior a la línea visual, y el uso de lágrimas artificiales.

Además, ha sugerido que los niños y adolescentes realicen, como mínimo, dos horas de actividad al aire libre para estimular el desarrollo visual, y que la población en general, y los menores en particular, acudan a revisiones oftalmológicas periódicas, siempre que no existan antecedentes familiares o personales de patologías oculares.