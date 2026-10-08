Oftalmóloga aconseja que los niños pasen tiempo al aire libre y reduzcan el uso de pantallas para prevenir la miopía

Archivo - Revisión ocular niño. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FAMILY VELDMAN

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oftalmóloga de la Clínica Universidad de Navarra Miriam de la Puente ha aconsejado que los niños pasen tiempo al aire libre, reduzcan el uso de pantallas y acudan a revisión oftalmológica para prevenir la aparición y progresión de la miopía infantil.

"Los hábitos diarios tienen un papel muy importante en la salud visual", ha destacado la doctora, que ha apuntado la importancia de compensar las actividades que requieren visión cercana con otras al aire libre que precisan visión lejana, sin necesidad de eliminar las primeras.

Según ha detallado, la miopía infantil se ha convertido en uno de los grandes retos de la salud visual, ya que la infancia es el momento en el que la miopía suele aparecer y avanzar con más rapidez.

A su juicio, es importante no solo tratar la miopía cuando aparece, sino trabajar en su prevención antes de que aparezca o de que empiece a progresar. Para ello, ha señalado que se necesita conocer qué niños tienen más riesgo.

Este es el objetivo de su investigación, que se centra en la autofluorescencia conjuntival por luz ultravioleta (CUVAF, por sus siglas en inglés), una huella que aparece en la conjuntiva y puede medirse mediante una prueba sencilla, rápida y no invasiva, funcionando como biomarcador.

"El CUVAF no es un elemento que proteja por sí mismo", ha comentado De la Puente, quien ha explicado que ayuda a conocer cuánto contacto tiene un niño con la luz natural y permite obtener una medida objetiva de los hábitos de los niños al aire libre, una información que hasta ahora se obtenía principalmente mediante cuestionarios a las familias.