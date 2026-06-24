Lo que ocurre en tu cuerpo cuando duermes mal: el corazón es uno de los grandes perjudicados

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MADRID, 24 Jun. (EDIZIONES) -

Dormir mal no sólo provoca cansancio, irritabilidad, o falta de concentración al día siguiente. Cada vez existen más evidencias científicas de que la privación de sueño puede tener consecuencias mucho más profundas para la salud, hasta el punto de aumentar el riesgo cardiovascular, y de acelerar el envejecimiento del organismo.

De hecho, las principales sociedades científicas del sueño y cardiovasculares advierten de que las personas que descansan poco, o que tienen un sueño fragmentado pueden presentar una "edad cardíaca" superior a su edad biológica.

No en vano, la American Heart Association (AHA, por sus siglas en inglés) ha incorporado el sueño entre los pilares esenciales de la salud cardiovascular, al mismo nivel que la alimentación o el ejercicio físico. Y, además, el año pasado publicó una declaración científica donde fue más e insistió en que el riesgo cardiovascular no sólo se relaciona con el número de horas de sueño, sino que también depende de otros factores como la regularidad de horarios, de la calidad de nuestro sueño, y de la satisfacción con el descanso.

Pero, ¿cómo afecta realmente dormir mal al corazón y qué hábitos pueden ayudarnos a protegerlo? El presidente de la Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño (FESMES), el doctor Carlos Egea, explica las claves para entender una relación que preocupa cada vez más a los expertos.

CONSECUENCIAS DE NO DORMIR BIEN

En primer lugar, este neumólogo nos indica precisamente durante una entrevista con Europa Press Salud Infosauls que son varios ya los artículos científicos que destacan que la edad cardíaca o 'heart age' difiere como comentábamos antes de la edad biológica en muchos casos. "Se ha visto que en las personas con privación de sueño, que son muchísimas, su edad cardíaca es mayor que la edad biológica", subraya.

Y es que, tal y como recuerda este especialista, además, la privación de sueño se asocia a enfermedades del sistema nervioso autónomo, a enfermedad cardiovascular como comentamos, a problemas con el metabolismo, o con la inmunidad, por ejemplo, apuntando por ejemplo que las vacunas de la gripe o del covid tienen menos eficiencia si la persona ha dormido menos horas de las que necesita la noche anterior.

Según la Academia Americana del Sueño (AAS por sus siglas en inglés), la privación del sueño puede ocasionar también somnolencia durante el día, irritabilidad, falta de motivación, ansiedad, síntomas de depresión, falta de energía, fatiga, más errores en el trabajo e incluso en la conducción que pueden desembocar en un accidente, olvidos, y en el plano cardiovascular con un aumento de la tensión arterial, de la posibilidad de padecer un ataque al corazón, obesidad, diabetes, entre otros muchos factores.

QUÉ HÁBITOS CONFORMAN UNA BUENA HIGIENE DEL SUEÑO

Con todo ello, pedimos al presidente de FESMES, al doctor Egea, que nos enumere cuáles son los hábitos que deberían formar parte de una buena higiene del sueño, mencionando a los siguientes:

1. El hábito más común es dormirse a la misma hora: Mantener hábitos regulares.

2. No cenar copiosamente.

3. Que la habitación y la cama sólo se usen para dormir y para tener relaciones sexuales y no para leer, o comer, o ver la tele.

4. Que se use el sueño para mejorar la salud.

5. No hacer ejercicio a última hora porque te activa y produce calentamiento muscular y se sabe que hay que bajar la temperatura corporal para iniciar el sueño.

6. Ausencia de luz.

7. Bajar la temperatura a 19-20 grados.

8. Frente a los problemas relajación a la hora de dormir puede venir bien el yoga, terapias de mindfulness o de relajación.

9. Entre 1 y 2 horas antes de dormir las pantallas deben estar prohibidas, no sólo por la luz, sino por las emociones que transmiten.