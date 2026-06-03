La OCU denuncia la venta 'online' de decenas de falsos parches adelgazantes

Archivo - Imagen de recurso de una persona con sobrepeso. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / @ FRED WAGNER - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de la detección de decenas de falsos parches adelgazantes comercializados a través de grandes plataformas de venta 'online' y advierte de que, al no tratarse de medicamentos, no pueden atribuirse efectos sobre la salud ni considerarse productos más seguros.

La OCU denuncia que "una sencilla búsqueda" en las grandes plataformas de venta 'online' permite encontrar decenas de parches que prometen activar el metabolismo, reducir el volumen del abdomen, la cintura o la zona lumbar, o incluso imitar los efectos de medicamentos para la obesidad como 'Ozempic' o 'Wegovy'.

Pese a ello, la organización subraya que, en realidad, los ingredientes declarados en su etiquetado son extractos vegetales y sustancias de uso cosmético, usados habitualmente como acondicionadores de la piel. "Ninguno de ellos tiene un efecto adelgazante demostrado, y menos aun cuando se aplica de forma tópica", ha explicado.

De hecho, afirma que sus alegaciones incumplen el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos con pretendida finalidad sanitaria, tal y como la OCU ha comunicado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). En concreto, asegura que se infringen los artículos 4.2 y 4.13, al atribuir a estos parches propiedades adelgazantes -expresamente prohibidas- y al utilizar el término 'natural' vinculado a supuestos efectos para perder peso.

Es más, la OCU apunta que no son productos "necesariamente inocuos" y pueden provocar "irritaciones, alergias o reacciones cutáneas", especialmente cuando su composición no está claramente identificada. Así, resalta que el riesgo aumenta cuando la propia publicidad minimiza cualquier posible efecto adverso y presenta el producto como completamente seguro por el mero hecho de calificarse como 'natural'.

La organización recuerda que, raíz de sus advertencias, Amazon ha retirado algunos de estos productos de su catálogo, aunque señala que siguen apareciendo nuevas ofertas similares en otras conocidas plataformas de venta 'online'. "Una situación que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la publicidad en internet y de exigir el cumplimiento estricto de la normativa para proteger la salud y los derechos de los consumidores", recalca.

Por último, la OCU recuerda el creciente uso de alegaciones irregulares en otros productos de amplia venta 'online', como son los complementos alimenticios, a través de su campaña 'Menos cuentos y más ciencia'.