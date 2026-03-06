OCU alerta del uso de análogos de las prostaglandinas en los sérums para el crecimiento de pestañas

Archivo - OCU alerta de análogos de prostaglandinas en una decena de sérums, que pueden causar irritación ocular y otros efectos- DENISKOMAROV - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre el uso de análogos de las prostaglandinas en una decena de sérums para el crecimiento de pestañas, los cuales pueden causar irritaciones oculares, inflamación, hiperpigmentación del párpado e incluso cambios en la pigmentación del iris.

Según ha indicado este organismo, estas situaciones pueden llegar a ser potencialmente permanentes, además de que no pueden descartarse efectos adversos sobre el desarrollo embrionario. Ante ello, ha recomendado evitar estos productos y priorizar la seguridad ocular frente a cualquier promesa estética.

Así, la OCU ha concretado que las compañías afectadas son GrandeLash MD, Lashcocaine, Lilash, Long4Lashes, Miralash, RapidLash, Realash, Revitalash, UKLash y Xlash. A diferencia de otros ingredientes puramente cosméticos, como los aminoácidos, los extractos vegetales acondicionadores, los péptidos y las vitaminas, los análogos de las prostaglandinas tienen efectos farmacológicos, algunos de ellos no deseados.

Los efectos de estos análogos para prolongar la fase de crecimiento del folículo piloso son bien conocidos en Medicina oftalmológica, donde se emplean para tratar patologías como la hipertensión ocular y el glaucoma. No obstante, son fármacos y, por tanto, tienen posibles efectos no deseados.

En este contexto, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS), que es un órgano asesor de la Comisión Europea, ha dictaminado que tres de ellos -'Isopropyl Cloprostenate', 'Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal' y 'Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide'- no pueden considerarse seguros en productos cosméticos destinados a estimular el crecimiento de pestañas y cejas.

Tal y como ha expresado el SCCS, estos tienen una actividad biológica potente incluso en bajas concentraciones y, además, faltan datos para descartar posibles efectos adversos en la reproducción y el desarrollo embrionario. En 2018, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR, por sus siglas en alemán) advirtió de los mismos posibles efectos.

EN PERFUMERÍAS Y PLATAFORMAS

De hecho, los mismos también se han descrito en tratamientos médicos con bimatoprost, un análogo de prostaglandina autorizado en Estados Unidos como medicamento de prescripción para el crecimiento de pestañas. Sin embargo, y pese a las advertencias, los productos con estos ingredientes seguirán siendo legales hasta que la Comisión Europea actualice formalmente el Reglamento (CE) 1223/2009, por lo que pueden encontrarse en perfumerías y plataformas WEB.

Es necesario que las autoridades europeas revisen con prioridad el uso de estos compuestos en cosmética y valoren posibles restricciones o advertencias específicas en su etiquetado, ha continuado la OCU, que ha añadido que, hasta entonces, las marcas deberían informa de forma clara sobre la presencia de análogos de prostaglandinas y sus precauciones de uso.

En este apartado, y aunque algunas marcas ya incluyen advertencias respecto a embarazadas, lactantes y menores, mientras que otras mencionan posibles irritaciones o aconsejan consultar con un médico si aparecen molestias, ha señalado que varias de ellas destacan únicamente la presencia de ingredientes 'naturales' o péptidos.