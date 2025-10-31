La OCU advierte de los riesgos del maquillaje y disfraces de Halloween, especialmente en niños

Archivo - Análisis de etiquetado y seguridad de quince disfraces, cinco complementos y cinco pinturas de cara de venta online realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) - OCU - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de los peligros que pueden suponer el maquillaje y los disfraces de Halloween, tanto para niños como para adultos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Enrique García, portavoz de la OCU, ha afirmado que "el maquillaje de Halloween puede tener efectos negativos, tanto en niños más como en adultos, algo menos". García ha explicado que el maquillaje puede contener "sustancias químicas que pueden ser peligrosas y que pueden generar reacciones alérgicas. Por ello, la OCU recomienda "testar el maquillaje unos días antes de su utilización" y "no usarlo el primer día, sobre todo en niños pequeños".

Asimismo, el portavoz de la OCU ha advertido de la importancia de comprar el maquillaje en "tiendas de confianza" y, en el caso de las compras por internet, "saber muy bien si estamos comprando en la Unión Europea donde hay mayores garantías o en una web que no está sujeta a la legislación europea y, por tanto, los productos pueden que tampoco estén fabricados".

García también ha desaconsejado "comprar productos que no tienen claramente identificado quién los produce o quién los importa, porque hay una mayor probabilidad de que sea un producto inseguro y puede generar riesgo en la salud importante". Además, ha indicado que "se descarta maquillar a menores de 3 años y también otros productos a ciertos menores de 14".

En cuanto a los disfraces, el portavoz de la OCU ha advertido de que "no pueden tener piezas que se rompan fácilmente porque esa rotura tiene aristas y se puede dañar el niño". Asimismo, ha señalado que "hay que tener en cuenta el riesgo de inflamabilidad". Por último, García ha recomendado "comprar los disfraces adecuados a la edad del niño".