La OCU aconseja evitar maquillajes y esmaltes de uñas en menores de 3 años

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda, en la víspera de los Carnavales, la importancia de extremar las precauciones con el maquillaje infantil, evitando su uso y, sobre todo, el de los esmaltes de uñas en los menores de tres años, ya que estos productos incorporan disolventes y otras sustancias que pueden resultar peligrosas si el niño se toca la boca o se chupa los dedos, algo habitual a estas edades.

Antes de aplicar cualquier cosmético, aconseja asegurarse de que cumple la normativa, comprobando en el envase la lista de ingredientes y el símbolo del tarro abierto, que indica el periodo de uso seguro una vez abierto (es posible que el usado el año anterior haya caducado). Además, si se comercializa como un juguete o forma parte de un set infantil, debe incluir el marcado CE, garantía de que cumple los requisitos de seguridad de la UE.

En cuanto a los ingredientes, algunos componentes son especialmente problemáticos en pieles infantiles. La OCU aconseja optar por fórmulas sencillas sin perfumes ni fragancias, y evitar conservantes como los parabenos, el Methylisothiazolinone, el BHA o el BHT, asociados a reacciones cutáneas en consumidores sensibles.

Además recomienda que unos días antes se realizace una sencilla prueba de tolerancia. Además, para facilitar su aplicación y retirada, OCU aconseja extender previamente una crema hidratante, y si durante su uso aparecen enrojecimiento, picor o cualquier signo de malestar, retirar el maquillaje de inmediato con agua templada.

"Expresiones como "hipoalergénico" o "testado dermatológicamente" no garantizan la ausencia de reacciones adversas, por lo que no deben sustituir la vigilancia activa ni el sentido común", afirman.