Oceanwide confirma ausencia de síntomas de hantavirus en la tripulación del 'Hondius'

PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, wh - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Oceanwide Expeditions ha informado de que los 27 ocupantes del buque 'MV Hondius' -25 tripulantes y dos sanitarios- permanecen asintomáticos mientras continúan bajo seguimiento por posible exposición al hantavirus durante su travesía hacia Rotterdam, donde deberán cumplir cuarentena.

"Ninguno de ellos presenta síntomas asociados al hantavirus. Los dos miembros del personal médico continuarán realizando el seguimiento durante el resto del viaje", señala en un comunicado.

Se prevé que el buque llegue a Rotterdam el domingo 17 o el lunes 18 de mayo. A su llegada, toda la tripulación desembarcará y deberá cumplir con los protocolos de cuarentena establecidos por las autoridades de Paises Bajos y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM).

Asimismo, tras el desembarque, el buque 'Hondius' será sometido a un "exhaustivo" proceso de limpieza y desinfección; para ellos, los protocolos específicos se están ultimando en "estrecha colaboración" con el RIVM y el GGD Rotterdam.