La obesidad severa debilita el corazón y la pérdida de peso puede revertirlo, según un estudio

Archivo - Mujer con obesidad sujeta en su mano un corazón. Salud cardiovascular. - KAEW6566/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Durante años se ha repetido que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada el corazón “bombea bien, pero está rígido”, una frase que muchos pacientes con obesidad escuchan sin llegar a entender qué significa exactamente.

Ahora, un equipo de Johns Hopkins empieza a desmontar esa idea: en las personas con obesidad severa, el problema no sería solo de rigidez, sino también de fuerza, porque las propias células del músculo cardíaco parecerían contraerse peor.

LA PARADOJA DEL CORAZÓN RÍGIDO: CUANDO EL BOMBEO ENGAÑA A LOS MÉDICOS

En un nuevo informe de investigación, un equipo de científicos dirigido por Johns Hopkins Medicine (Estados Unidos) afirma que las personas con obesidad severa y un tipo común de insuficiencia cardíaca experimentan un debilitamiento de los músculos cardíacos, y que perder peso puede revertir algunos de estos efectos.

En el estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud, publicado en 'Science', los científicos analizaron células del músculo cardíaco de personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp), una forma común de insuficiencia cardíaca que afecta de manera desproporcionada a las personas con obesidad severa. Su investigación identificó anomalías asociadas con esta afección, incluyendo una producción de fuerza debilitada en las células musculares obtenidas de los corazones de personas muy obesas (aquellas con un índice de masa corporal superior a 40 kg/m2) con ICFEp.

En un subgrupo de pacientes del estudio que se sometieron a terapia para bajar de peso, aquellos que perdieron más peso presentaron una mejor contracción de las células del músculo cardíaco, lo que sugiere que los problemas de contracción podrían ser reversibles. El equipo de Johns Hopkins Medicine también identificó un cambio químico que provoca una contracción debilitada en la proteína muscular troponina I. Este cambio fue más pronunciado en personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF) y obesidad severa, lo que señala a la troponina I como una posible diana farmacológica para pacientes con esta afección específica.

"Este es un avance importante en la comprensión de una forma común pero desconcertante de insuficiencia cardíaca que afecta de manera desproporcionada a las personas con obesidad severa", dice el director del estudio, el doctor David Kass,*profesor de Cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Según el Colegio Americano de Cardiología, en Estados Unidos hay alrededor de 6,6 millones de personas que padecen insuficiencia cardíaca, y casi la mitad de ellas tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), que tiene una tasa de mortalidad a un año de entre el 20% y el 29%.

En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp), la cavidad principal de bombeo del corazón parece contraerse normalmente, pero presenta mayor rigidez y se relaja lentamente, por lo que tiene dificultades para llenarse, explica Kass. Históricamente, la ICFEp se presentaba en personas mayores con hipertensión arterial crónica, corazones con paredes gruesas y fibrosis, diabetes y enfermedad renal.

Investigaciones más recientes indican que los pacientes con ICFEp tienen mayor probabilidad de padecer obesidad (un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2) u obesidad severa (un índice de masa corporal superior a 40 kg/m2), añade Kass. La obesidad asociada a la ICFEp se relaciona con peores resultados, incluyendo mayor debilidad, fatiga, enfermedad renal y una mayor probabilidad de muerte.

La fracción de eyección mide el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido y suele rondar el 65% en personas sanas y en aquellas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF). Sin embargo, esta medición no siempre refleja la función de las células musculares subyacentes, según agrega el primer autor, Vivek Jani, candidato a doctor en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

"Esa podría ser la raíz de la paradoja fundamental de cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener diferentes fracciones de eyección y respuestas a los medicamentos, pero presentar síntomas similares", insiste Jani.

CÓMO LA OBESIDAD AFECTA AL CORAZÓN Y CÓMO PUEDE REVERTIRSE

En su estudio, Kass y su equipo recurrieron a la doctora Kavita Sharma, directora del Centro de Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Preservada de Johns Hopkins Medicine, para recolectar biopsias de pequeños fragmentos de músculo cardíaco con el permiso de 80 pacientes con HFpEF. Los investigadores compararon estas muestras con tejido cardíaco de la División de Cardiología de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), obtenido de donantes de órganos humanos sin insuficiencia cardíaca y de personas con insuficiencia cardíaca avanzada que recibieron un trasplante de corazón.

Los investigadores utilizaron primero un algoritmo informático para clasificar a los pacientes con HFpEF basándose en información sobre las propiedades de sus células musculares cardíacas. El algoritmo identificó dos subgrupos según el índice de masa corporal (IMC): un grupo con un IMC mucho mayor, de 43 kg/m2 y un segundo grupo con un IMC de 30 kg/m2. Los científicos afirman que la capacidad de las células para aumentar la fuerza mediante el calcio o el estiramiento, procesos clave para la contracción muscular, estaba muy reducida en el primer grupo de pacientes con HFpEF y obesidad más severa, en comparación con el segundo grupo, con menor obesidad, y con muestras de tejido cardíaco sano.

"Los miocitos de personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad severa se parecían sorprendentemente a los de personas con insuficiencia cardíaca y una baja fracción de eyección que estaban recibiendo un trasplante de corazón", desarrolla Kass.

Según Kass, la rigidez celular en reposo, considerada una característica común de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp), fue más frecuente en el grupo con ICFEp menos obeso. Sin embargo, ambos grupos con ICFEp presentaron una relajación celular muscular más lenta, siendo los valores más bajos los observados en aquellos con obesidad más severa.

Los investigadores también observaron cómo los miocitos funcionan mal según la gravedad de la obesidad. El análisis de rayos X reveló la estructura cristalina de las proteínas motoras en las células musculares, y las células del grupo con mayor obesidad y HFpEF presentaban estructuras anormales, lo que resultaba en una menor fuerza activa que debilitaba la capacidad de contracción del corazón. En muestras de tejido cardíaco de personas con obesidad severa sin insuficiencia cardíaca, los investigadores afirman que la obesidad severa por sí sola no parecía causar problemas similares en las células del músculo cardíaco.

Posteriormente, los científicos examinaron las causas subyacentes de la debilidad en la contracción muscular activa en personas con obesidad severa e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp). Al analizar las principales proteínas que forman la unidad de contracción muscular, denominada sarcómero, detectaron cambios en la proteína troponina I.

La troponina I es fundamental para la contracción y relajación muscular y posee una subunidad que se ve alterada por un proceso llamado fosforilación. Los investigadores hallaron una mayor fosforilación en pacientes con ICFEp que presentaban mayor obesidad y demostraron que este cambio químico por sí solo podía debilitar la fuerza de las células musculares activas.

En un subgrupo del grupo HFpEF, 16 personas con un IMC inicial promedio de 39 se sometieron a terapia para bajar de peso, principalmente con un inhibidor de GLP-1, durante un tiempo medio de 1,5 años. En este grupo de personas que perdieron peso, los científicos afirman que sus células musculares recuperaron su capacidad de contracción. Según Kass, quienes perdieron el 10% o más de su peso corporal alcanzaron una fuerza máxima de las células musculares cercana a la normal.*

"Durante mucho tiempo, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF) se ha considerado un problema de rigidez muscular", señala Kass. "Nuestro estudio muestra una situación diferente en pacientes con obesidad severa: el músculo en sí puede estar más débil, debido a un cambio químico específico en una proteína de contracción, lo que abre posibilidades para un tratamiento dirigido".

En vista de sus hallazgos, los científicos advierten contra la prescripción de ciertos fármacos a personas con obesidad severa e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), incluidos mavacamten y aficamten, que se utilizan para tratar la miocardiopatía hipertrófica, otra forma de enfermedad cardíaca con una fracción de eyección "preservada", dice Kass.

"Este trabajo apunta a posibles terapias", finaliza Jani. "Que apoyan la pérdida de peso segura y sostenida en los pacientes, y que desarrollan fármacos que revierten el cambio molecular que hemos identificado en las proteínas del sarcómero".