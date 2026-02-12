La obesidad en niñas y adolescentes se duplicó entre 2000 y 2019, sobre todo en las de menos recursos, según estudio

Archivo - Adolescente con sobrepeso - OLGA DEMINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de obesidad en niñas y adolescentes se ha duplicado en las dos primeras décadas de este siglo (2000-2019), pasando del 5,10 por ciento al 10 por ciento, con mayor incidencia en las menores con bajos recursos económicos, según el estudio liderado por expertos de la Gasol Foundation, del consorcio PASOS y del estudio enKid.

Según los resultados de la investigación, publicada en la revista 'Obesity Facts', la obesidad infantil afecta cada vez más a las niñas, y la probabilidad de vivir con esta enfermedad en los menores de pocos recursos socioeconómicos creció un 29 por ciento entre el año 2000 y 2019. Además, la obesidad abdominal aumentó en este periodo del 16 al 22,6 por ciento, siendo un indicador relacionado con el riesgo cardiometabólico.

Para este estudio se han incluido datos de casi 5.000 niños, niñas y adolescentes de 8 a 16 años que participaron en los estudios en kid (1998-2000) y en la primera edición de PASOS (2019-2020 Gasol Foundation).

El director global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, el doctor Santi F. Gómez, ha asegurado que esta tendencia "desfavorable" de la obesidad infantil en España "está marcada por las desigualdades de género y socioeconómicas". Por ello, ha incidido en que es urgente "invertir en políticas e intervenciones de salud pública que transformen los entornos en los que crece la infancia en más saludables y equitativos".

Mientras que la prevalencia de la obesidad en niñas se duplicó en este tiempo, la del género masculino se mantuvo estable. Por ello, la prevalencia de obesidad en menores subió, en general, del 10,4 al 12,4 por ciento.

Asimismo, para la población más favorecida la probabilidad de padecer esta enfermedad crónica no cambió. Los resultados, por lo tanto, "hacen evidente el incremento de las desigualdades de género y socioeconómicas para la epidemia de la obesidad infantil en España".

MÁS DE UN MILLÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON OBESIDAD ABDOMINAL

La obesidad abdominal, muy relacionada con el riesgo metabólico, tuvo un aumento del 16 al 22,6 por ciento en general, pero en niñas y adolescentes pasó de suponer el 9,3 por ciento al 20 por ciento.

Para la población general, la probabilidad de presentar obesidad abdominal era un 57 veces mayor en 2019 que a principios de siglo. En el caso de las personas de menor nivel socioeconómico, esta probabilidad era un 65 veces mayor. En 2019, según el estudio, más de medio millón de niños y adolescentes españoles de 8 a 16 años vivía con obesidad, y más de un millón con obesidad abdominal.

Con estos resultados, los expertos aconsejan que "se utilice el coeficiente de circunferencia de cintura respecto a la talla, como un indicador complementario al índice de masa corporal" para valorar el diagnóstico y cribado del estado ponderal de la población infantil y la estimación del sobrepeso y la obesidad.

Con este fin, ven urgente implementar grandes políticas públicas como el Plan Estratégico Nacional Para la Reducción de Obesidad Infantil (PENROI) que "debería aterrizarse en las competencias y capacidades de acción de los gobiernos autonómicos y locales". De igual forma, el seguimiento de la obesidad infantil a escala nacional es "esencial para la planificación de políticas sanitarias".

En este análisis científico han participado el equipo de investigación de la Gasol Foundation, y entre los autores principales figuran el doctor Santi F. Gómez, Paula Berruezo y Genís Según, Sílvia Torres, Helmut Schröder, y las investigadoras e investigadores del consorcio PASOS y el estudio enKid.