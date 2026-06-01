La obesidad: más allá de la dieta y del ejercicio

Archivo - Hombre con obesidad. - KIKUJIARM/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS -

El sobrepeso y la obesidad, más allá de la nutrición y el deporte, están influenciados por componentes genéticos, biológicos, sociales y ambientales, y pueden empezar el en vientre materno o en los colegios, según el especialista en Endocrinología y Nutrición, Cristóbal Morales, que ha participado en la presentación de la iniciativa 'Razones de Peso', organizada por la compañía médica Lilly.

La obesidad sigue siendo una de las enfermedades "más estigmatizadas y peor entendidas socialmente", incluso por las personas afectadas. De hecho, según una encuesta internacional realizada en 14 países, casi 2 de cada 3 personas con obesidad creen que se puede resolver "comiendo menos y moviéndose más".

Por ello, esta iniciativa tiene el objetivo de motivar una conversación sobre la obesidad, el sobrepeso y su prevención y abordaje integral.

Actualmente, la obesidad afecta al 18 por ciento de la población adulta española, y este porcentaje sube a más del 50 por ciento en las personas con sobrepeso. Además, 8 de cada 10 personas que acuden a consulta se encuentran con una "dieta fotocopiada" como solución, sin tener en cuenta que cada persona "es un mundo".

"Tenemos que pasar de esa dieta que siempre ha fracasado y seguirá fracasando con efecto de dieta negativa a corto plazo y de alta intensidad que busca la pérdida de peso. Y lo digo abiertamente, yo no trato el peso, yo trato a personas", ha afirmado.

Por ello, Morales ha incidido en que es necesario un plan personalizado y mantenido en el tiempo, multidisciplinar en cuanto a la nutrición, el ejercicio, estrés, hábitos de vida y "soportado con los tratamientos que hagan falta".

"Tenemos que saber que cuando el cuerpo está mucho tiempo con un peso estable excesivo, y uno intenta ponerse a dieta, ese cuerpo se pone en modo supervivencia, disminuyendo el gasto metabólico", ha apuntado.

BRECHA DE CONOCIMIENTO

Asimismo, ha señalado que hay una "brecha de conocimiento muy grande", ya que más allá de ser algo estético, puede conllevar pérdida de años y pérdida de años saludables. En este sentido, el 53 por ciento de las personas que viven con obesidad no saben del riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y el 52 por ciento no saben de la relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular.

Por su parte, desde el ámbito deportivo, el entrenador de tenis, Toni Nadal ha puesto en valor la importancia de pedir ayuda e ir a consulta, para tener una buena estrategia médica personalizada.

"En los deportistas de alto nivel, cuando dejan su actividad, hay un riesgo de obesidad. Es verdad que el ejercicio físico y los hábitos nutricionales son importantes, pero en muchas ocasiones no son suficientes", ha sumado.

SENTIMIENTO DE CULPA

Por su parte, la diseñadora de moda y empresaria, Vicky Martín Berrocal, ha comentado que la sociedad tiende a juzgar el exceso de peso y ha afirmado que el estigma social lleva a la culpabilización de uno mismo.

"Eso te lleva a la culpa, a sentir que algo estás haciendo mal, a la culpa de comer, a la culpa de no estar en el peso determinado, a la culpa de disfrutar de la vida, de la comida. Es una culpa constante y, psicológicamente, esos comentarios te hacen daño", ha declarado.

La creadora de contenido e influencer, Alba Díaz, ha indicado que las nuevas generaciones no han sido capaces de "resolver este problema". Con las redes sociales, las personas están expuestas a mucha información, y se normalizan comentarios sobre el físico y la estética de las personas.

"Resumir el sobrepeso o la obesidad, resumirlo en una sola razón, en una sola causa, teniendo en cuenta todo lo que conlleva, es un error", ha confesado.

De igual forma, el chef y empresario gastronómico, Dani García, ha comentado que esta enfermedad no tiene tanto que ver con el número de calorías ingeridas, ya que detrás existen muchos factores biológicos.

Por último, la directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal, Teresa Millán, ha declarado que lo importante es que la gente pierda el miedo y que consulte con su médico.

"Con 'Razones de Peso' buscamos abrir una conversación real sobre el exceso de peso, para visibilizar la complejidad de una enfermedad que sigue rodeada de estigmas y prejuicios que no ayudan a las personas afectadas. Contar con voces tan diferentes nos permite llegar a públicos distintos y trasladar la diversidad de experiencias al tiempo que reforzamos la necesidad de un abordaje personalizado e integral", ha detallado.

La campaña ha incorporado, además, a otros perfiles divulgativos y expertos en salud y bienestar que ayudan a trasladar información rigurosa y accesible sobre obesidad. Entre ellos se encuentran Aitor Sánchez, Esther Gómez, Alicia González, José Abellán y Xuan Lan.

'Razones de Peso' es la evolución de 'El Peso de lo Invisible', la iniciativa que desde 2024 trabaja para concienciar sobre la realidad de la obesidad. Desde su puesta en marcha, más de 9.000 personas han participado en los puntos informativos itinerantes, donde han podido realizarse pruebas gratuitas de composición corporal, conocer mejor su salud metabólica y recibir información sobre obesidad y hábitos saludables.