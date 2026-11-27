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MADRID 27 (EUROPA PRESS)

Una nueva forma de definir la obesidad que va más allá del índice de masa corporal (IMC) podría identificar a más adultos mayores con un mayor riesgo de demencia que el IMC por sí solo, según expertos de la Universidad de Guangdong en China. El trabajo se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

La definición de obesidad más reciente, denominada marco de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, tiene en cuenta el IMC, la distribución de la grasa corporal a través de la relación cintura-estatura y las afecciones relacionadas con la obesidad, como la hipertensión arterial y la diabetes. Cabe recordar que el IMC solo considera el peso y la estatura. El uso del IMC para evaluar la obesidad ha sido criticado por no distinguir entre grasa y músculo y por no reflejar el impacto de otras afecciones relacionadas con la obesidad, como la hipertensión arterial.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la insuficiencia de utilizar el IMC como único criterio para definir la obesidad", expone el autor del estudio, Rui Zhou, doctor en Farmacia por la Universidad de Guangdong en Guangzhou, China. "Los resultados respaldan la integración de la distribución de la grasa corporal y otras condiciones de salud en la clasificación de la obesidad*.

Los investigadores utilizaron datos de estudios británicos y chinos para clasificar a los participantes según el método tradicional del IMC y el nuevo marco de referencia. Posteriormente, examinaron la relación entre la obesidad y el riesgo de demencia o muerte por cualquier causa.

Según la nueva definición, más del 80% de las personas que antes se clasificaban como con sobrepeso ahora se clasificaban como obesas. Al comparar a las personas obesas con personas de peso normal y sin otras afecciones de salud, las personas obesas tenían mayor probabilidad de desarrollar demencia en ambos grupos de estudio y mayor probabilidad de fallecer durante el estudio en uno de los grupos. Las personas con sobrepeso tenían menor probabilidad de desarrollar demencia o fallecer durante el estudio.

El estudio no demuestra que la obesidad cause un mayor riesgo de demencia y muerte, ni que el sobrepeso proteja contra la demencia y la muerte. Solo muestra una asociación.

El estudio británico contó con 6.542 participantes con una edad promedio de 65 años, a quienes se les realizó un seguimiento durante un promedio de 12 años. El estudio chino contó con 12.402 participantes con una edad promedio de 58 años, a quienes se les realizó un seguimiento durante un promedio de ocho años.

Según los criterios tradicionales del IMC, el 27% de los participantes británicos tenía un peso normal, el 44% tenía sobrepeso y el 29% era obeso. Con el nuevo marco de referencia, el 5% tenía un peso normal sin ninguna afección, el 22% tenía un peso normal con otras afecciones de salud, el 6% tenía sobrepeso y el 67% era obeso.

Según los criterios tradicionales de IMC para los participantes chinos, el 57% tenía un peso normal, el 31% tenía sobrepeso y el 12% era obeso. Con el nuevo marco de referencia, el 12% tenía un peso normal sin ninguna afección, el 45% tenía un peso normal con otras afecciones de salud, el 6% tenía sobrepeso y el 37% era obeso.

Los investigadores compararon las tasas de demencia utilizando persona-años, que representan tanto el número de personas en un estudio como la cantidad de tiempo que cada persona pasó en el estudio.

Las tasas de demencia para obesidad fueron aproximadamente ocho casos por cada 1.000 personas-año para los participantes británicos en ambos marcos y aproximadamente 12 casos para los participantes chinos.

Para sobrepeso fueron aproximadamente tres casos por cada 1.000 personas-año para los participantes británicos y aproximadamente siete casos para los participantes chinos. Y en el caso de peso normal con problemas de salud, fueron nueve casos por cada 1.000 personas-año para los participantes británicos y 14 casos para los participantes chinos.

Posteriormente, los investigadores ajustaron los datos para tener en cuenta otros factores que podrían afectar el riesgo de demencia y muerte, como la edad, el sexo y la actividad física. Al combinar ambos grupos bajo el nuevo marco de análisis, las personas con obesidad tenían un 93% más de probabilidades de desarrollar demencia que las personas con peso normal y sin otras afecciones de salud. Entre los participantes chinos, las personas con obesidad tenían un 30% más de probabilidades de morir durante el estudio que las personas con peso normal y sin afecciones.

En comparación con las personas con peso normal, las personas clasificadas como con sobrepeso tenían un 39% menos de probabilidades de desarrollar demencia y un 68% menos de probabilidades de morir durante el estudio. "Estos resultados indican que basarse únicamente en el IMC puede pasar por alto a personas que podrían beneficiarse de una evaluación de riesgos e intervención más tempranas", comenta Zhou.

Una limitación del estudio fue que la obesidad se midió solo al comienzo del mismo, por lo que no se registraron los cambios a lo largo del tiempo.