Archivo - Nutricia señala que el 77% de pacientes de cáncer tiene problemas vinculados a nutrición - NUTRICIA - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

A colación de la celebración este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, la entidad Danone Nutricia ha recordado que el 77% de los pacientes de esta enfermedad en España presenta problemas relacionados con la nutrición.

Según ha indicado esta compañía, que se ha valido de su encuesta 'Nutrition in cancer care', realizada entre 700 pacientes de siete países de Europa, entre ellos España, el cáncer alcanzará los 301.884 casos durante este año en el territorio nacional, un 2% más que en 2025.

En este contexto, Danone Nutricia expone que la desnutrición es un diagnóstico muy prevalente en personas con cáncer. Concretamente, hasta el 70% presenta Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE), ha afirmando, al tiempo que ha destacado que los tumores con una mayor incidencia son el digestivo (50%), seguido del de cabeza y cuello (46%), pulmón (40%), hematológico (34%), ginecológico (32%) y colorrectal (31%).

"La DRE es una complicación muy frecuente en Oncología y, sin embargo, muchas veces infradiagnosticada", ha subrayado la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Luz de Madrid, la doctora Vilma Pacheco, quien ha añadido que, en los pacientes con cáncer, no solo implica pérdida de peso o masa muscular, sino que puede afectar directamente a su capacidad para tolerar los tratamientos, a su sistema inmunológico y a su calidad de vida".

Así, este problema impacta en la mortalidad, ya que se asocia a una disminución en la supervivencia independientemente del estadio y del tipo de tumor; empeora la tolerancia a los tratamientos oncológicos (cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc.); e incrementa el riesgo de infecciones y el aumento, tanto del número de ingresos hospitalarios, como la duración de estos.

"La clave es realizar cribado nutricional en cada contacto sanitario porque, aunque sea negativo, puede cambiar de una semana a otra por causas multifactoriales", ha sostenido, por su parte, el doctor Juan Manuel Guardia Baena, quien es especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

RELEVANCIA DE LA NUTRICIÓN MÉDICA

Al respecto, y en cuanto a la nutrición médica, el también miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), ha enfatizado que "es una intervención determinante para pacientes con cáncer, no sólo para personas que estén desnutridas sino en cualquier fase de la enfermedad", ya que "permite mantener o preservar el estado nutricional actuando precozmente bien con consejo dietético, adaptaciones de textura o tipos de alimentos".

"Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es la detección precoz de la desnutrición", ha aseverado Pacheco, que considera que, "muchas veces, los cambios son progresivos y pueden pasar desapercibidos si no se evalúan de forma sistemática".

De hecho, la propia Pacheco aboga por "colaborar de forma multidisciplinar", lo que "aporta un beneficio incuestionable". "La especialidad de Endocrinología trabaja de forma transversal, y, en el área de la nutrición clínica, la relación con Oncología es un ejemplo claro de colaboración esencial", ha destacado Guardia en una línea en la que serían necesarios protocolos claros de cribado nutricional.

"Desde Danone Nutricia, hemos desarrollado en los últimos años investigaciones que nos han permitido escuchar la voz de los pacientes y de su entorno", ha indicado su director médico, el doctor Gonzalo Zárate, quien cree fundamental "conocer las necesidades y preocupaciones de las personas con cáncer".

Al hilo de ello, Zárate ha recordado que una encuesta de Danone Nutricia ha revelado que "el 74% de los pacientes sufrió al menos un problema para seguir una dieta adecuada, lo que impacta directamente a su estado nutricional".

"Con el fin de poder estar más cerca de ellos, desarrollamos soluciones que les ayuden a tener un buen estado nutricional, permitiéndoles tolerar mejor el tratamiento oncológico y, en definitiva, mejorando su calidad de vida", ha insistido este facultativo, mientras que Pacheco ha concluido afirmando que el soporte nutricional representa un suplemento que permite "aportar energía, proteínas y micronutrientes de forma sencilla, adaptada y segura, ayudando a frenar la pérdida de peso y de masa muscular".