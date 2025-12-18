El nuevo test que anticipa la recaída del cáncer de páncreas y cambia el seguimiento de los pacientes

Archivo - Páncreas. - ISTOCK. - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de Cedars-Sinai (Estados Unidos) al frente de un equipo multiinstitucional, han desarrollado y validado una herramienta para predecir qué pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos (PanNET) necesitan un seguimiento más estrecho porque es más probable que su cáncer reaparezca.

Los hallazgos, publicados en 'JAMA Surgery', proporcionan un marco para gestionar mejor el seguimiento continuo de los pacientes cuyo cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos y a quienes se les han extirpado quirúrgicamente los tumores.

CUANDO EL BUEN PRONÓSTICO NO LO CUENTA TODO

"Ahora contamos con una manera de identificar a pacientes cuyo mayor riesgo de recurrencia podría haberse pasado por alto previamente", explica Cristina R. Ferrone, directora del Departamento de Cirugía Jim y Eleanor Randall en Cedars-Sinai y autora correspondiente del estudio. "Esto nos brinda la oportunidad de transformar significativamente la forma en que atendemos a esta población de pacientes".

Los tumores neuroendocrinos pancreáticos son una forma menos común y, por lo general, menos agresiva de cáncer de páncreas. Los pacientes cuyo cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos ni fuera del páncreas tienen una tasa de supervivencia relativa a cinco años del 91% tras el tratamiento quirúrgico, según la Sociedad Americana del Cáncer. Sin embargo, el estudio de Cedars-Sinai identificó un subgrupo específico de pacientes que siguen presentando un alto riesgo de recurrencia del cáncer.

EL GRUPO DE PACIENTES QUE ESTABA PASANDO DESAPERCIBIDO

El estudio multiinstitucional analizó datos de 770 pacientes en cinco instituciones de alto volumen y halló que aproximadamente el 10% de los pacientes sin afectación ganglionar experimentaría una recurrencia del cáncer, con mayor frecuencia en el hígado. Estos datos permitieron a los investigadores desarrollar una escala de riesgo de 13 puntos, identificando cuatro factores clave que predicen un mayor riesgo de recurrencia: sexo masculino, tamaño del tumor de 3 centímetros o más, grado 2 o superior según la Organización Mundial de la Salud, y si las células cancerosas habían penetrado en los vasos sanguíneos o linfáticos (invasión linfovascular).

Al utilizar la puntuación de riesgo recién creada para estratificar a los pacientes en grupos de riesgo bajo, moderado y alto, los investigadores dicen que pueden predecir mejor qué pacientes deberían recibir un seguimiento más frecuente e intensivo.

"Las directrices actuales imponen a los médicos un enfoque universal, pero nuestra investigación deja claro que no todos los pacientes requieren la misma intensidad de vigilancia", concluye Ferrone. "Los resultados abordan una deficiencia crítica en la práctica actual y esperamos que influyan en el desarrollo de futuras directrices para una atención bien gestionada, individualizada y rentable".