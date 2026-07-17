Un nuevo sistema de IA ayuda a automatizar los flujos de trabajo de la investigación biomédica

Archivo - Los trabajadores médicos tocan la revolución médica virtual y el avance de la tecnología Inteligencia Artificials - TOOWONGSA ANURAK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) informan en 'Science' sobre el desarrollo de un agente de inteligencia artificial biomédica de propósito general capaz de realizar de forma autónoma diversas tareas de investigación.

Los autores probaron su herramienta en varios estudios de caso, donde demostró un rendimiento sólido, y afirman que sus resultados apuntan a un futuro en el que los agentes de IA colaboran con investigadores humanos para acelerar el descubrimiento biomédico, desde la investigación básica hasta su aplicación clínica.

La investigación biomédica impulsa descubrimientos sobre mecanismos de enfermedades, diagnósticos y terapias, pero los flujos de trabajo cada vez más complejos, los conjuntos de datos en expansión, las herramientas especializadas y la literatura científica en rápido crecimiento dificultan el aprovechamiento total del conocimiento y los recursos disponibles.

Como resultado, los valiosos datos y las oportunidades analíticas a menudo se desaprovechan debido a que la demanda de investigadores expertos supera la oferta de mano de obra disponible. Esto subraya la necesidad de enfoques que permitan ampliar la experiencia y acelerar el descubrimiento. El desarrollo de agentes de IA ofrece oportunidades para transformar aspectos de la investigación biomédica, especialmente si dichas herramientas pudieran gestionar una amplia gama de tareas biomédicas.

En este artículo, los expertos presentan Biomni, un agente de IA que analiza la literatura biomédica para definir "espacios de acción" integrales. El extenso modelo lingüístico también actúa como motor de planificación, interpretando la solicitud del usuario y preparando una serie de subtareas en varios pasos para satisfacerla. De esta forma, Biomni puede componer y ejecutar flujos de trabajo sin plantillas predefinidas.

Los autores probaron Biomni con diversos parámetros de referencia biomédicos. También evaluaron su rendimiento en comparación con humanos en varias tareas, y descubrieron que Biomni igualaba consistentemente la precisión de los expertos, requiriendo mucho menos tiempo. Asimismo, probaron la herramienta en cinco estudios de caso, desde el análisis de datos de sensores portátiles hasta el diseño de protocolos de laboratorio para ayudar a los investigadores en el laboratorio.

Los autores señalan que, si bien el entorno de Biomni abarca una amplia gama de herramientas y bases de datos biomédicas, "las tareas evaluadas representan solo un subconjunto del campo, y aún quedan dominios clave por explorar". Aun así, afirman que, al automatizar flujos de trabajo complejos, "Biomni permite a los investigadores redirigir sus esfuerzos hacia la generación de hipótesis creativas, la innovación experimental y la colaboración interdisciplinaria".