Un nuevo sistema de arteria en un chip ayuda a predecir el riesgo de ictus

Archivo - Ictus. - ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sídney (Australia) han desarrollado una herramienta para predecir el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.

Tal y como se recoge en la revista 'Cell Biomaterials' de Cell Press, predecir este riesgo en una persona es difícil porque la tromboembolia, es decir, el proceso por el cual un coágulo de sangre se desprende del área donde se formó y se desplaza a otro vaso sanguíneo para luego adherirse a él, se basa en factores únicos para cada individuo. Para superar este desafío, los investigadores desarrollaron una plataforma de arteria en un chip que puede replicar la estructura vascular y la dinámica del flujo sanguíneo específicas de un paciente, denominada "gemelo físico".

"Esta idea surgió de una importante laguna clínica", describe Lining Arnold Ju, autora del estudio y profesora de la Universidad de Sídney, en Australia. "Sabemos que incluso los pacientes con 'bajo riesgo' pueden sufrir accidentes cerebrovasculares graves o mortales. Queríamos encontrar una mejor manera de predecir este riesgo".

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren cuando un vaso sanguíneo que irriga el cerebro se bloquea, generalmente por un coágulo o una placa de grasa. Cuando se interrumpe el suministro de sangre y oxígeno vitales, las células cerebrales mueren en cuestión de minutos. Por esta razón, es importante encontrar nuevas formas de predecir quién tiene mayor riesgo para poder desarrollar mejores intervenciones.

"Nuestro trabajo recrea geometrías precisas y específicas de la arteria carótida de cada paciente", plantea Ju. "El gemelo físico también utiliza células que imitan con mayor fidelidad la dinámica del flujo sanguíneo en estas estructuras".

Los investigadores reconstruyeron las arterias carótidas de seis pacientes con distintos grados de enfermedad. Utilizaron dinámica de fluidos computacional para calcular el flujo sanguíneo en cada arteria, revelando diferencias sustanciales en el flujo sanguíneo local a pesar de presentar niveles similares de estrechamiento. Tras crear una pequeña lesión en el colágeno subyacente mediante un láser, también observaron comportamientos de coagulación notablemente diferentes según la forma de la arteria.

"Nuestros hallazgos sugieren que la forma vascular tridimensional y las alteraciones del flujo local importan mucho más que el simple estrechamiento", agrega el primer autor, Yunduo Charles Zhao, del Instituto de Investigación Cardíaca de Newtown, Australia, quien se sintió motivado a orientar su investigación hacia el diagnóstico predictivo de accidentes cerebrovasculares durante su doctorado, cuando su abuela falleció a causa de un derrame cerebral. "Esperamos que estas herramientas nos permitan estudiar fármacos destinados a reducir el riesgo de ictus y, en última instancia, proporcionar tratamientos personalizados para cada paciente en función de su anatomía."

El equipo está reclutando pacientes con ictus para un ensayo clínico que evalúe cómo esta tecnología puede beneficiar directamente a pacientes con ictus de poblaciones desatendidas. Afirman que esta tecnología también tiene el potencial de estudiar otras afecciones cardiovasculares, como la enfermedad arterial periférica, la trombosis venosa profunda y los aneurismas.