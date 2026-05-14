Un nuevo receptor abre la puerta a terapias CAR T más efectivas frente al glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo

Archivo - Sala de Control médico y radiólogo, diagnóstico exploración del cerebro. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El glioblastoma es extremadamente agresivo, con una tasa de supervivencia a 5 años de tan solo el 6% para la mayoría de los pacientes, y el cáncer casi siempre reaparece a pesar de la extirpación quirúrgica y la quimioterapia. Las células de glioblastoma suelen sobrevivir a los tratamientos debido a su microambiente tumoral circundante, que suprime el sistema inmunitario e impide que las células inmunitarias infiltradas en el tumor neutralicen sus dianas.

Además, los tumores de glioblastoma son muy diversos, lo que dificulta el desarrollo de un único grupo de terapias que beneficie a la mayoría de los pacientes. Para superar esta limitación, investigadores buscan nuevas dianas terapéuticas aplicando un enfoque multiómico a muestras de glioblastoma derivadas de pacientes y líneas celulares.

UN TUMOR CEREBRAL MUY HETEROGÉNEO Y DIFÍCIL DE TRATAR

Un equipo de investigación de la Universidad McMaster (Canadá) ha identificado un receptor que ofrece una posible diana terapéutica para las células CAR T que combaten el glioblastoma, una de las formas más letales de cáncer.

Sus experimentos demostraron, según se expone en 'Science Translational Medicine' que el receptor, denominado uPAR, era un marcador de las células cancerosas que inician el tumor y sugieren que las células CAR T anti-uPAR podrían convertirse en una terapia muy necesaria para esta neoplasia cerebral.

Sus estudios revelaron que muchos glioblastomas expresaban altas cantidades del receptor uPAR, particularmente en células que tienden a iniciar la formación de tumores. La eliminación de uPAR debilitó la capacidad de las células de glioblastoma para formar tumores y ralentizó el crecimiento tumoral en modelos de ratón, lo que confirma la importancia del receptor para el crecimiento del cáncer.

Posteriormente, los investigadores generaron células CAR T dirigidas a uPAR y descubrieron que podían suprimir tumores en ratones eliminando directamente las células cancerosas y sus células de apoyo en el microambiente tumoral. "Estos datos sugieren que las células CAR T dirigidas a uPAR podrían ser una valiosa adición al repertorio de estrategias inmunoterapéuticas emergentes que se están evaluando actualmente en ensayos clínicos para superar la extensa heterogeneidad del glioblastoma", señala.