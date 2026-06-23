Un nuevo modelo celular reproduce la progresión de tumores asociados a neurofibromatosis tipo 1

Equipo investigador - IGTP

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), en colaboración con el Institut Català d'Oncologia (ICO) - Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y del National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo modelo celular que reproduce la progresión de tumores asociados a la neurofibromatosis tipo 1.

El estudio, publicado en 'Nature Communications', ha permitido identificar una posible combinación terapéutica con "potencial" para el tratamiento de estos tumores, combinando los fármacos olaparib y selumetinib, informa el IGTP en un comunicado de este lunes.

Los investigadores han creado un modelo a partir de células madre humanas modificadas genéticamente, y este sistema permite reproducir en el laboratorio las distintas fases de la progresión tumoral y "estudiar qué mecanismos moleculares intervienen en el proceso".

Los resultados muestran que la pérdida de un mecanismo "clave" de regulación genética, conocido como PRC2, es determinante para que los tumores adquieran características malignas.

El investigador del IGTP y coautor principal del estudio, Eduard Serra, afirma que este estudio permite reproducir la progresión de estos tumores desde estadios benignos hasta formas malignas, y la otra coautora, Meritxell Carrió, afirma que esto "ayuda a entender mejor qué mecanismos impulsan esta transformación y ofrece una nueva plataforma para identificar posibles estrategias terapéuticas".

Además, el nuevo modelo permitió probar cientos de compuestos terapéuticos e identificar "una posible vulnerabilidad específica de los tumores malignos asociados a NF1", y en experimentos preclínicos la combinación de olaparib y selumetinib consiguió reducir significativamente el crecimiento tumoral.