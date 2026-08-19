Un nuevo método de imagen podría detectar antes cómo afecta al corazón el tratamiento contra el cáncer

Archivo - Médico con un estetoscopio midiendo latidos del corazón. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Algunos tratamientos contra el cáncer han cambiado radicalmente las posibilidades de supervivencia, pero no todos los efectos que provocan en el organismo son fáciles de detectar a tiempo. Entre ellos hay complicaciones que pueden afectar al corazón y obligar a modificar una terapia que está funcionando contra el tumor.

Ahora, investigadores han desarrollado una forma de observar al mismo tiempo qué ocurre con el cáncer y qué respuesta desencadena el tratamiento en el corazón. El método podría aportar una información clave para saber antes cuándo una terapia necesita ser ajustada.

UNA IMAGEN PET PARA VIGILAR AL MISMO TIEMPO EL TUMOR Y EL CORAZÓN

Un novedoso método de imagen PET de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) permite la visualización simultánea de la progresión tumoral y las respuestas inflamatorias cardíacas durante el tratamiento del cáncer.

Mediante esta estrategia, los investigadores demostraron la eficacia de una nueva terapia combinada que mejora la respuesta tumoral a la vez que reduce la inflamación cardíaca.

Este nuevo paradigma, presentado en la Reunión Anual de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de 2026 (Los Ángeles, Estados Unidos), ofrece una evaluación más completa del impacto terapéutico, lo que permite una toma de decisiones clínicas más personalizada. El trabajo también se publica en Journal of Nuclear Medicine.

Las terapias basadas en inhibidores de puntos de control inmunitarios (ICI) han revolucionado el tratamiento del cáncer y mejorado sustancialmente la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, estos tratamientos también pueden provocar efectos adversos cardiovasculares graves en un subgrupo de pacientes. El manejo de estas complicaciones cardíacas puede requerir la interrupción o suspensión de la terapia con ICI, lo que podría resultar en la progresión del cáncer.

"Actualmente, no existe un método de imagen molecular establecido para identificar el desarrollo de estos eventos adversos cardiovasculares relacionados con el sistema inmunitario en pacientes que reciben tratamientos con ICI", apunta Jaume Otaegui, doctor en filosofía e investigador postdoctoral de la Universidad de Washington en San Luis.

La proteína CCR2 se expresa tanto en placas ateroscleróticas (que son impulsadas por la inflamación) como en tumores, lo que la convierte en un biomarcador prometedor para el seguimiento de ambos. En este estudio, señala, "evaluamos un enfoque de imagen PET para detectar de forma no invasiva eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario en un modelo de cardiooncología utilizando un radiotrazador dirigido a CCR2, así como una estrategia terapéutica para reducir el riesgo cardíaco durante el tratamiento".

Dos cohortes de ratones ateroscleróticos fueron implantados con células de carcinoma oral de ratón como modelo de cardiooncología. El primer grupo recibió tratamiento con ICI o un tratamiento de control dos veces por semana. Se realizó una imagen PET utilizando el radiotrazador dirigido a CCR264 Cu-DOTA-ECL1i después de cinco y 10 dosis; también se realizó una PET/CT con 18 F-FDG para comparación.

El segundo grupo de ratones recibió tratamiento con ICI durante tres semanas, y durante las dos últimas semanas de tratamiento, se administró itacitinib (un inhibidor de la Janus quinasa 1) dos veces al día. Esta cohorte de ratones se sometió a imágenes PET de CCR2 al final del tratamiento.Se observó que el 64Cu-DOTA-ECL1i se unía eficazmente a las células CCR2, lo que permitió obtener mejores imágenes PET/CT de la placa y los tumores en comparación con el 18F-FDG.

UNA COMBINACIÓN QUE REDUJO LA INFLAMACIÓN Y MEJORÓ LA RESPUESTA DEL TUMOR

El tratamiento con ICI ralentizó la progresión tumoral, pero no afectó la señal tumoral de CCR2 en la PET; sin embargo, la señal cardíaca de CCR2 aumentó significativamente. El tratamiento combinado con itacitinib mostró una mejor respuesta tumoral, una señal de CCR2 en la PET reducida y menos células inflamatorias en la aorta en comparación con el tratamiento solo con ICI.

"Las imágenes PET de CCR2 podrían permitir a los médicos detectar cambios cardiovasculares perjudiciales que se producen durante el tratamiento del cáncer antes de que provoquen un infarto, miocarditis u otras complicaciones graves", destaca Otaegui. Además, el enfoque terapéutico de combinar el tratamiento con itacitinib e ICI podría utilizarse para reducir la inflamación cardiovascular y mejorar el control tumoral.

Así, concluye que, en general, para los pacientes, este trabajo apunta hacia una inmunoterapia más personalizada y segura, donde podemos obtener imágenes, anticipar y posiblemente mitigar las complicaciones cardiovasculares sin comprometer el tratamiento del cáncer".