Ecografía - GVA

MADRID 20 (EUROPA PRESS)

Ingenieros del MIT (Estados Unidos) y del proyecto SMART WITEC (Wearable Imaging for Transforming Elderly Care), de la Alianza Singapur-MIT para la Investigación y la Tecnología (un centro de investigación en Singapur por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Fundación Nacional de Investigación de Singapur 'NRF'), han desarrollado un material seco y elástico que podría eliminar la necesidad de un gel húmedo y pegajoso en las ecografías, según informan en la revista 'Science'.

Los técnicos de ultrasonido suelen aplicar un gel frío sobre la piel del paciente antes de realizar la ecografía con la sonda. El gel rellena los pequeños espacios entre la sonda y la piel, permitiendo que las ondas de ultrasonido la atraviesen eficazmente y generen imágenes nítidas de las estructuras internas del paciente.

Miembros del Laboratorio Zhao del MIT están diseñando parches de ultrasonido portátiles que podrían proporcionar imágenes continuas, tanto en casa como en cualquier lugar. Sin embargo, uno de los principales problemas ha sido el gel. Sus diseños anteriores incluían una capa de hidrogel, un material principalmente a base de agua que sella el espacio entre la piel y una pequeña sonda de ultrasonido. Pero en uno o dos días, el gel puede secarse, perdiendo así su capacidad para transmitir ondas sonoras.

"En la consulta de un médico, un técnico puede simplemente aplicar más gel si es necesario. Pero en el caso de un dispositivo portátil, los diseños basados ??en gel pueden limitar su utilidad a largo plazo", apunta Xuanhe Zhao, profesor Uncas y Helen Whitaker de Ingeniería Mecánica en el MIT.

El equipo del MIT ha desarrollado una alternativa sin líquido al gel que transmite eficazmente las ondas ultrasónicas. Dado que el material está seco desde el principio, su rendimiento se mantiene estable durante largos periodos. En experimentos, los ingenieros descubrieron que este material gomoso permitía que un dispositivo de ultrasonido portátil generara imágenes nítidas y continuas durante nueve días, incluso durante el ejercicio intenso.

Como demostración, el equipo colocó un pequeño parche portátil, del tamaño aproximado de un llavero, en el cuello de un voluntario. El parche contenía una pequeña sonda de ultrasonido y una capa seca y elástica que se adhería directamente a la piel. Todo el parche estaba conectado a una pequeña tableta portátil que registraba las imágenes de ultrasonido mientras el voluntario realizaba un recorrido en bicicleta de 30 minutos, desde el MIT hasta Bunker Hill y de regreso al campus.

"Nuestro objetivo principal es abordar un desafío importante en la obtención de imágenes por ultrasonido", cuenta Shu Wang, líder del estudio e investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT.

"Si no se cuenta con una buena interfaz, eso sin duda impedirá el desarrollo de este campo de la imagenología portátil", añade Runze Li, coautor principal e investigador postdoctoral del MIT. "Esta es una solución excelente que permite un tiempo de adquisición de imágenes más prolongado".

Los geles y líquidos en general son medios ideales para la propagación de ondas sonoras, incluyendo ultrasonidos. Pensemos en el sonar y en los cantos de ballenas y delfines, que viajan mucho más lejos en el agua que en el aire. Esto se debe principalmente a la composición molecular de los fluidos. Las moléculas de agua, por ejemplo, son pequeñas y están poco conectadas, lo que les permite deslizarse fácilmente entre sí. Al pasar una onda sonora, la fricción entre las moléculas es mínima, lo que permite que la onda se propague sin perder intensidad.

Los sólidos blandos, como la mayoría de los materiales gomosos y poliméricos, presentan estructuras moleculares más interconectadas. La misma onda sonora se disiparía al atravesar un bloque sólido, ya que las moléculas más grandes y entrelazadas generarían mayor fricción al desplazarse en respuesta a la onda incidente.

El equipo del MIT se propuso crear un material sólido y elástico que conservara las propiedades de propagación de ultrasonidos de un gel. Para ello, emplearon un enfoque de ingeniería molecular.

"El hidrogel se compone principalmente de agua, con solo una pequeña cantidad de polímero, mientras que los materiales sólidos como el caucho están formados casi en su totalidad por moléculas de polímero", explica Wang. "Intentamos reducir la fricción entre las cadenas de polímero en nuestro material, sin añadir líquido ni lubricante".

Los materiales poliméricos, como el caucho y las gomas elásticas, están formados por moléculas microscópicas que se unen químicamente con otras moléculas similares para formar largas cadenas poliméricas. En estado sólido, estas cadenas forman una densa maraña y no se deslizan fácilmente entre sí.

En su búsqueda de formas de reducir la fricción entre las cadenas de polímeros, los ingenieros dieron con una estructura de "cepillo", una configuración molecular que se ha explorado en otras aplicaciones, como la administración de fármacos y los materiales reflectantes de luz. Una molécula de cepillo consta de una cadena principal de moléculas, con cadenas laterales más pequeñas que se extienden hacia afuera, como las cerdas de un limpiapipas.

"Estas extensiones peludas no penetran fácilmente en otras moléculas de cepillo", señala Wang. "Pueden moverse con facilidad a las frecuencias de ultrasonido, y por eso hay menos fricción entre ellas".

Con ese razonamiento, el equipo ideó un protocolo para fabricar un material polimérico compuesto enteramente por una estructura molecular en forma de cepillo. Sin embargo, sus primeros intentos no dieron los resultados esperados. "Las primeras muestras eran muy blandas y se desmoronaban, como el tofu", dice Wang. "Si las muestras eran demasiado grandes, no se mantenían en pie y, si las levantabas, se rompían".

Pronto descubrieron que podían reforzar el material fusionándolo químicamente con una segunda red de moléculas en forma de cepillo, débilmente conectadas. Esta red adicional mantenía en su lugar la primera red de polímeros en forma de cepillo, quebradiza, sin afectar sus propiedades de baja fricción. El resultado fue un material más resistente y elástico que los investigadores pudieron estirar repetidamente sin que se rompiera. "Es muy parecido a la piel", dice Wang. "Es muy suave, pero se mantiene firme si se pellizca o se estira".

El equipo fabricó muestras del nuevo material del tamaño de una tarjeta de crédito y probó sus propiedades ultrasónicas en un modelo "fantasma": una estructura sintética hecha con materiales que imitan la piel y las estructuras internas humanas. En estas pruebas, el material transmitió eficazmente las ondas ultrasónicas desde una sonda, a través del modelo, para obtener imágenes de las estructuras subyacentes. El equipo mantuvo el sistema funcionando continuamente y comprobó que las imágenes se visualizaban con claridad durante aproximadamente nueve días.

Para probar el rendimiento mecánico del material, el equipo colocó un parche en el pecho de un voluntario mientras corría en una cinta. A modo de comparación, el voluntario también usó una muestra de caucho de silicona convencional. Durante una carrera de 10 minutos, el caucho de silicona se empapó de sudor, mientras que el nuevo material absorbió la humedad. Estas pruebas sugieren que el nuevo material resiste bien el ejercicio intenso.

Finalmente, los investigadores probaron el material en condiciones reales, conectándolo a un pequeño transductor de ultrasonido colocado en el cuello de un voluntario. Durante un recorrido en bicicleta de 30 minutos por pendientes pronunciadas, el dispositivo mantuvo imágenes de ultrasonido continuas y precisas del flujo sanguíneo del ciclista. De cara al futuro, el equipo trabaja para optimizar la fabricación del material.