Un nuevo impuesto al tabaco podría aportar hasta 4.900 millones a Reino Unido y evitar miles de hospitalizaciones

Archivo - Cenicero, tabaco, fumar - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Reino Unido podría recaudar hasta 4.900 millones de libras esterlinas (5.657 millones de euros) en cinco años y mejorar significativamente la salud pública limitando los precios del tabaco y aumentando los impuestos, según una investigación publicada por el Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco de la Universidad de Bath y el Grupo de Investigación sobre Adicciones de la Universidad de Sheffield, ambos en Reino Unido.

Este trabajo ofrece el primer modelo práctico de un plan propuesto de impuesto al tabaco basado en el principio de "quien contamina paga".

El artículo de investigación titulado 'Reducción de los beneficios y el poder de fijación de precios de los proveedores de tabaco: modelización del impacto de un tope de precios del tabaco y un aumento de los impuestos sobre las desigualdades socioeconómicas en Inglaterra' se publica en 'Social Science & Medicine'.

El estudio reveló que la política propuesta, cuyo objetivo es impedir que la industria tabacalera utilice los precios como herramienta de marketing, podría recaudar entre 1.000 y 4.900 millones de libras esterlinas en cinco años, dependiendo del nivel del tope de precios y de la rapidez con que se implemente. Además, podría evitar hasta 10.000 hospitalizaciones y salvar casi 44.000 años de vida en un periodo de 20 años.

"Al aprobar la Ley de Tabaco y Vaporizadores, el Gobierno del Reino Unido ha protegido a una generación de los efectos nocivos del tabaquismo. Nuestra investigación demuestra que existe la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo combatiendo los enormes beneficios de una industria que mata a más de la mitad de sus consumidores habituales", señala Rob Branston, codirector del Grupo de Investigación para el Control del Tabaco de la Universidad de Bath y coautor del estudio.

"Esta política propuesta traería consigo múltiples beneficios: recauda una gran cantidad de dinero para el gobierno, proporciona beneficios para la salud y ayuda más a los más pobres", afirma.

CÓMO FUNCIONARÍA EL IMPUESTO AL TABACO QUE PLANTEA EL ESTUDIO

El gravamen podría aplicarse fijando un precio mayorista máximo que la industria podría cobrar por los productos de tabaco, impidiendo así que la industria utilice el precio como herramienta de promoción. Para evitar que bajen los precios en las tiendas, el gobierno aumentaría los impuestos para compensar la disminución de los precios mayoristas.

Los precios del tabaco varían considerablemente: se puede comprar 20 cigarrillos por unas 13 libras (15 euros) o pagar casi 20, y ambos cigarrillos son igual de dañinos. Si se introduce un impuesto que garantice que quien contamina pague y se cobra a todos los cigarrillos 20 libras (23 euros), no solo menos personas podrán permitirse fumar, sino que probablemente el gobierno obtendrá mayores ingresos fiscales.

Fundamentalmente, afirma, "esos ingresos fiscales provendrán de los beneficios de la industria tabacalera, y no de los fumadores ni de los pequeños comerciantes".

La idea de un impuesto que obligue a pagar a quien contamina ha sido defendida por organizaciones sanitarias como ASH (Reino Unido), Cancer Research UK, STOP, el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Tabaquismo y Salud, y ha figurado en manifiestos políticos, pero hasta ahora ha permanecido en el plano teórico.

El equipo de la Universidad de Sheffield, perteneciente al Grupo de Investigación sobre Adicciones de Sheffield (SARG), dirigió un ejercicio de modelización mediante microsimulación dinámica para Inglaterra, realizando un seguimiento de 250.000 personas de entre 18 y 89 años.

POR QUÉ EL IMPACTO SERÍA MAYOR EN LAS ZONAS MÁS DESFAVORECIDAs

El análisis exploró seis escenarios, variando la rigurosidad y la velocidad de la implementación del tope al precio del tabaco, y se basó en investigaciones previas del SARG que sirvieron de base para la fijación del precio mínimo por unidad de alcohol en Escocia.

En los seis escenarios analizados, se investigó un tope al precio mayorista y los consiguientes aumentos de impuestos, comparando los resultados con un escenario sin cambios. Los resultados variaron según el nivel del tope de precios y la velocidad de su implementación: los topes más bajos y los aumentos de impuestos más altos generaron mayores cambios en el comportamiento del consumidor, especialmente para el 20% más desfavorecido de la población.

La imposición inmediata de un límite máximo de gasto en Inglaterra podría generar 4.900 millones de libras esterlinas para 2029 y, para 2044, conllevar 1.636 muertes menos, 43.987 años de vida menos perdidos y 10.073 ingresos hospitalarios menos.

A medida que disminuyen las tasas de tabaquismo, quienes siguen fumando son cada vez más las personas más desfavorecidas y las que sufren las peores consecuencias del daño causado por el tabaco. Por ello, resulta aún más importante destinar los fondos a donde más se necesitan, para ayudar a las personas a dejar de fumar y reducir las desigualdades en materia de salud.

La investigación fue financiada por The UK Prevention Partnership a través del consorcio SPECTRUM, Bloomberg Philanthropies, como parte de la Iniciativa Bloomberg para la Reducción del Consumo de Tabaco ( www.bloomberg.org ), y Action on Smoking and Health (Reino Unido).