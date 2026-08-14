Un nuevo fármaco contra el cáncer de riñón metastásico bloquea una proteína clave del tumor

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MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo fármaco experimental contra el carcinoma de células renales de células claras metastásico (ccRCC), el subtipo más común de cáncer de riñón, ha mostrado resultados prometedores al bloquear una proteína clave implicada en el crecimiento tumoral.

El ensayo clínico ARC-20, dirigido por investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber (Estados Unidos), ha evaluado casdatifan, un inhibidor de HIF-2alfa de nueva generación, como monoterapia en pacientes con este tipo de cáncer renal avanzado. Los resultados se publican en la revista Nature.

Los pacientes incluidos en el estudio habían recibido previamente terapias estándar. La mayoría de los tumores ccRCC acumulan HIF-2alfa, una proteína que favorece el crecimiento del tumor y la aparición de metástasis.

EN EL ENSAYO PARTICIPARON 127 PACIENTES

Casdatifan ha sido diseñado para actuar de forma potente y selectiva sobre HIF-2alfa. En el ensayo participaron 127 pacientes, que recibieron diferentes dosis del fármaco. Los resultados muestran que el tratamiento fue bien tolerado, con efectos secundarios manejables y similares a los esperados para los inhibidores de HIF-2alfa.

Además, el fármaco mostró señales de actividad antitumoral. En concreto, el 35 por ciento de los pacientes que recibieron la dosis de 100 miligramos, seleccionada para futuros ensayos, presentó respuestas objetivas al tratamiento.

Los investigadores analizaron también biomarcadores sanguíneos y tisulares relacionados con la inhibición de HIF-2alfa y la activación de las vías de señalización posteriores. Estos marcadores se asociaron con el beneficio clínico observado y sugieren que el fármaco está alcanzando su objetivo biológico.

El estudio señala que la comprensión del papel de HIF-2alfa en el cáncer de riñón ha permitido desarrollar terapias dirigidas contra esta vía molecular. No obstante, casdatifan todavía debe continuar su evaluación en nuevos ensayos para confirmar su seguridad y eficacia.