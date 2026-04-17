Un nuevo estudio señala que las enfermedades coronarias pueden duplicar el riesgo de disfunción eréctil

Archivo - Imagen de recurso de una consulta clínica. - SKARIE20 - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hombres con enfermedad coronaria tienen casi el doble de riesgo de desarrollar disfunción eréctil, según un nuevo estudio de Boston Medical que ha sido presentado recientemente en el 27º Congreso Internacional de Medicina Sexual, celebrado en Oporto (Portugal).

El trabajo, titulado 'Prevalencia de disfunción eréctil en pacientes con enfermedad coronaria', se ha realizado sobre 92 hombres diagnosticados con enfermedad coronaria y confirma la estrecha relación entre salud cardiovascular y función eréctil.

"Encontramos que la enfermedad cardiovascular duplica el riesgo de disfunción eréctil. Esto confirma que no es solo un problema sexual, sino también un posible indicador de salud cardiovascular", ha explicado la doctora de Boston Medical y coautora del estudio, Olga Lucía Aristizábal.

El informe también muestra que cuantos más factores de riesgo cardiovascular presenta el paciente, mayor es la severidad de la disfunción eréctil. Asimismo, se han observado alteraciones en el flujo sanguíneo del pene, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que la disfunción eréctil puede reflejar una enfermedad vascular sistémica y no solo una alteración localizada.

En esta línea, las conclusiones del estudio demuestran que la relación entre el corazón y la erección es directa: la erección depende de un buen flujo sanguíneo hacia el pene, por lo que cualquier alteración vascular, como la que se produce en la enfermedad coronaria, puede comprometer la función eréctil.

Boston Medical subraya la relevancia del estudio más allá del ámbito sexual, ya que, en muchos casos, la disfunción eréctil puede aparecer antes de que se produzcan eventos cardiovasculares graves, como un infarto, lo que la convierte en una posible señal de alerta clínica: "Consultar por disfunción eréctil también permite evaluar la salud del corazón y actuar de forma preventiva", añade Aristizábal.

Pese a ello, la clínica apunta que muchos hombres tardan en pedir ayuda. Según explica la especialista, es frecuente atender a pacientes que llevan más de dos años conviviendo con problemas de erección antes de acudir a un profesional.

"De este modo, los resultados del estudio refuerzan la necesidad de una atención integral de la salud masculina, en la que la disfunción eréctil se contemple no solo como un trastorno de salud sexual, sino también como una manifestación clínica que puede estar asociada a otros problemas de salud general", destaca la experta.

Además de su presentación en el 27º Congreso Internacional de Medicina Sexual, el estudio también se ha presentado en el Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que tuvo lugar en Cartagena de Indias del 26 al 28 de febrero.