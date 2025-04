Nuevo estudio revela que la infección por 'C. diff' se propaga más rápido de lo que se pensaba en las UCI

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las infecciones asociadas a la atención médica más comunes se propaga en las unidades de cuidados intensivos (UCI) más de tres veces más de lo que se creía anteriormente, según un nuevo estudio de la Universidad de Utah (Estados Unidos). Los resultados podrían impulsar medidas preventivas más rigurosas que detengan la propagación oculta de la enfermedad. Los resultados se publican en 'JAMA Network Open'.

La infección por 'Clostridium difficile', comúnmente llamada 'C. diff', causa diarrea, dolor abdominal y fiebre, y es mortal en aproximadamente el 6% de los casos en EEUU Si bien la enfermedad es altamente contagiosa, en investigaciones previas la transmisión directa entre pacientes parecía ser poco frecuente. Ahora, al rastrear la bacteria en el entorno hospitalario, en lugar de solo en pacientes, los científicos han descubierto un movimiento previamente no detectado de la bacteria C. diff en entornos hospitalarios.

"Hay muchos factores ocultos que simplemente no estamos viendo", destaca Michael Rubin, epidemiólogo y especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Spencer Fox Eccles de la Universidad de Utah y autor principal del estudio. "Y si ignoramos eso, potencialmente estamos poniendo a los pacientes en un riesgo innecesario". Para rastrear las infecciones en todo el ámbito de la atención médica, los investigadores tomaron muestras de C. diff de casi 200 pacientes en dos unidades de cuidados intensivos (UCI), así como también recolectaron miles de muestras de superficies de habitaciones de hospitales y de manos de proveedores de atención médica.

Los investigadores utilizaron la secuenciación completa del ADN del genoma para rastrear con precisión el movimiento bacteriano. Distintas muestras bacterianas presentan diferencias genéticas, que los investigadores midieron para rastrear el movimiento de C. diff en los centros de salud. El equipo incluso pudo utilizar estas diferencias para determinar si dos muestras bacterianas provenían del mismo paciente, en lugar de haber sido obtenidas independientemente de una fuente externa al hospital.

El equipo detectó la bacteria en el 10% de las estancias de pacientes en la UCI, ya sea en el cuerpo del paciente o en el entorno inmediato de su habitación. En la mayoría de los casos, la bacteria era genéticamente idéntica a la encontrada en otro paciente o en su habitación, lo que sugiere que se originó en el mismo paciente y no en dos fuentes diferentes.

"Encontramos aproximadamente la misma cantidad de transmisión entre pacientes que en estudios previos", explica Lindsay Keegan, profesora asociada de investigación en epidemiología en la Universidad de Utah primera autora del estudio. "Pero lo novedoso que encontramos es que hay mucha más movilidad de C. diff entre superficies, de superficie a paciente y de paciente a superficie, de lo que se había detectado previamente".

Al rastrear simultáneamente diferentes variedades bacterianas en los pacientes, en las manos de los proveedores de atención médica y en el medio ambiente, los investigadores descubrieron casos de transmisión potencial que no se habrían detectado con otros métodos.

Cabe destacar que el equipo descubrió que, en más de la mitad de los posibles eventos de transmisión, los dos pacientes involucrados ni siquiera estuvieron hospitalizados simultáneamente, a veces con semanas de diferencia. La clave de esta paradoja reside en la excepcional resistencia de C. diff: la bacteria puede sobrevivir durante mucho tiempo fuera del cuerpo, soportando medidas antibacterianas comunes como los limpiadores a base de alcohol. Las bacterias de una persona podrían transferirse inadvertidamente a superficies de otra habitación, donde podrían acechar a otro paciente sin ser detectadas.

Es importante destacar que no todas las bacterias C. diff causan enfermedades, y la mayor parte de la propagación de C. diff observada por los investigadores se debió a variedades bacterianas inofensivas. Sin embargo, los investigadores afirman que la propagación de C. diff no patógena sugiere que una transmisión similar de C. diff patógena podría estar pasando desapercibida.

Los investigadores concluyen que esperan que sus resultados conduzcan a precauciones más fuertes para prevenir la propagación de enfermedades dentro de los hospitales.