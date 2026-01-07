Un nuevo estudio muestra que la bacteria 'Streptococcus anginosus' puede promover el cáncer de estómago

Archivo - Imagen de recurso de un cáncer de estómago. - PETERSCHREIBER.MEDIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha revelado un nuevo mecanismo mediante el cual la bacteria 'Streptococcus anginosus' (Sa) puede impulsar el desarrollo del cáncer de estómago o gástrico.

La investigación, publicada en la revista médica 'Gut', muestra que los metabolitos de metionina producidos por esta bacteria pueden contribuir de manera significativa al desarrollo del cáncer gástrico. Este hallazgo profundiza la comprensión del papel del microbioma intestinal en el cáncer y abre nuevas vías para estrategias de prevención dirigidas a la microbiota.

El cáncer gástrico (de estómago) es el quinto tipo de cáncer más diagnosticado a nivel mundial, afectando predominantemente a Asia Oriental (especialmente China, Japón y Corea) y Europa del Este. Comprender sus causas multifactoriales es crucial para desarrollar estrategias de prevención efectivas.

La prevención basada en la etiología es una piedra angular del control eficaz de enfermedades. 'Helicobacter pylori' (Hp), el primer procariota identificado como carcinógeno para humanos, fue clasificado como carcinógeno del Grupo I por la OMS en 2017. Más allá de Hp, el estómago alberga diversos microbios, y evidencia creciente vincula ciertas especies con un mayor riesgo de cáncer gástrico. Esta asociación microbiana se ha convertido en un foco clave de investigación oncológica.

En 2022, un estudio de cohorte multicéntrico reveló una fuerte correlación positiva entre la abundancia de Sa en heces y el riesgo de cáncer gástrico. Posteriormente, un equipo chino publicó en 'Cell' un estudio que desvelaba el mecanismo carcinogénico de Sa en modelos de ratón.

El académico de la Academia China de Ciencias (CAS) Fang Jingyuan y su equipo en el Hospital Renji de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, junto con BGI Genomics, demostraron que los metabolitos de metionina derivados de Sa promueven el cáncer gástrico mediante múltiples mecanismos. Lograron aislar cepas de Sa directamente de tejidos tumorales y confirmaron sus efectos promotores de tumores.

La metionina es un aminoácido esencial para los humanos. Estudios previos han informado de que la metionina puede estimular el crecimiento de diversas células cancerosas. Mecanísticamente, la metionina aumenta la expresión de MAT2A y favorece su transporte hacia el interior de las células. Este proceso suministra energía a las células tumorales y promueve su proliferación.

El análisis metagenómico reveló que Sa está enriquecido en la microbiota intestinal de pacientes con cáncer gástrico, junto con un aumento significativo de la vía de biosíntesis de metionina. Se observó una fuerte correlación positiva entre la abundancia de Sa y los niveles de metionina. El análisis metabolómico confirmó niveles elevados de metabolitos relacionados con la metionina en los tejidos tumorales.

A pesar del creciente interés en la contribución microbiana al cáncer, identificar cepas bacterianas causantes sigue siendo un gran desafío debido a la alta diversidad de especies y cepas. Para abordarlo, los investigadores lograron aislar y cultivar tres cepas de Sa directamente de muestras de tumores gástricos. Estas cepas fueron probadas y confirmadas por su capacidad de síntesis de metionina, además de mostrar efectos promotores de tumores tanto en modelos de ratón como en líneas celulares de cáncer gástrico.

Para validar aún más estos hallazgos, el análisis genómico comparativo confirmó la presencia del gen metE, esencial para la biosíntesis de metionina, en todas las cepas de Sa, incluyendo cepas del Repositorio de Microbiota Intestinal y Oral Humana de BGI en Shenzhen.

PODRÍA SERVIR COMO BIOMARCADOR EN CÁNCER GÁSTRICO

Este estudio revela un vínculo claro entre el metabolismo microbiano y el crecimiento tumoral, destacando la metionina derivada de bacterias como un impulsor clave. Sa podría servir tanto como biomarcador como objetivo terapéutico para el cáncer gástrico. Las cepas clínicas aisladas proporcionan una base para investigar más a fondo su diversidad y patogenicidad, apoyando estrategias de prevención más precisas.

Al desvelar cómo Sa reprograma el metabolismo del huésped, este estudio resalta el papel crítico de los metabolitos microbianos en el desarrollo del cáncer. Las cepas clínicas aisladas sientan las bases para explorar en profundidad la diversidad y patogenicidad de Sa, ofreciendo nuevas direcciones para la prevención y control de precisión del cáncer gástrico.