Un nuevo estudio internacional evaluará el plasma rico en plaquetas en tendinopatías

Imagen del el traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico Ferrán Abat. - BIOSMARTDATA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo clínico internacional, liderado por el traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico Ferrán Abat, ha impulsado un estudio multicéntrico que prevé implicar a más de 100 centros y reclutar hasta 3.000 pacientes para evaluar el uso del plasma rico en plaquetas (PRP) en el tratamiento de las tendinopatías.

Según los expertos, las tendinopatías crónicas son una causa frecuente de dolor persistente y limitación funcional que afecta a la vida diaria, al trabajo y a la actividad deportiva de quienes las padecen. Aunque las terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas se utilizan ampliamente, los resultados siguen siendo difíciles de comparar entre centros por diferencias en la indicación, la técnica, el seguimiento y las características del propio plasma.

"Esta variabilidad genera incertidumbre tanto en el paciente, que busca recuperar función y reducir dolor, como en el profesional sanitario, que necesita criterios más sólidos para decidir en qué perfiles y en qué momento tiene más sentido su uso", explican los impulsores del estudio.

Por ello, el estudio nace de la necesidad clínica de transformar las decisiones habituales en unas basadas en evidencias, con datos comparables y que respondan a preguntas como qué funciona, en qué pacientes y en qué momento.

"Necesitamos pasar de la experiencia aislada a la evidencia colectiva: datos clínicos estructurados, comparables y multicéntricos que nos permitan identificar con precisión qué pacientes se benefician del PRP, en qué momento y bajo qué condiciones, y así consolidar su uso con criterios científicos sólidos, reproducibles y aplicables en práctica clínica real", señala Abat.

Para ello, aplicará una metodología común basada en la recogida estructurada y estandarizada de variables clínicas y procedimentales, y un seguimiento longitudinal mediante escalas funcionales validadas. Además, el proyecto se apoyará en la tecnología de la 'startup' española BioSmartData, que colaborará en la captura estructurada de datos clínicos y procedimentales que servirán para el análisis avanzado de la información.

"UN ESTUDIO INDEPENDIENTE"

Según indican sus impulsores, el estudio de 'Real World Evidence' (RWE) es observacional, prospectivo, multicéntrico e internacional, de carácter independiente y no comercial, promovido y coordinado por clínicos con interés científico y orientado a generar evidencia en práctica clínica real.

Así, aseguran que no está diseñado para favorecer a ningún fabricante: "Permite la participación con distintos sistemas y productos de PRP disponibles en el mercado, con recogida estandarizada de variables clínicas, procedimentales y de caracterización, para facilitar análisis comparables entre centros y enfoques terapéuticos", señalan.

Además, subrayan que el proyecto cuenta con dictamen favorable y las autorizaciones éticas correspondientes, "asegurando su ejecución con garantías metodológicas, éticas y de gobernanza del dato", añaden.

Por último, los autores informan que los centros interesados en incorporarse a la red de investigación pueden solicitar información y sumarse al proyecto. La incorporación, apuntan, se realizará bajo un procedimiento de activación que garantiza la homogeneidad metodológica, la calidad del dato y el cumplimiento de los requisitos éticos y operativos aplicables en cada centro.