Un nuevo estudio busca detectar el Alzheimer hasta 20 años antes de los primeros síntomas

Archivo - Imagen de recuros del estudio de un cerebro. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El neurocirujano Emilio Ayats ha presentado el proyecto 'HYPERCOG-HHP', una iniciativa de investigación que busca detectar el Alzheimer hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos.

El proyecto 'HYPERCOG-HHP' parte de la premisa de que las alteraciones que actualmente se utilizan para diagnosticar el Alzheimer podrían corresponder a una fase avanzada de un proceso biológico mucho más complejo, que comenzaría décadas antes de la aparición de los primeros síntomas.

"Durante demasiado tiempo hemos esperado a que aparezcan los síntomas para actuar. Nuestro objetivo es comprender qué sucede en el cerebro décadas antes, identificar las primeras alteraciones biológicas y desarrollar tratamientos dirigidos a preservar la función cerebral cuando aún existe capacidad de recuperación", ha explicado Ayats.

En este contexto, el neurocirujano ha subrayado que durante décadas gran parte de la investigación sobre Alzheimer se ha centrado en proteínas como la beta amiloide y la tau. Sin embargo, afirma que cada vez cobra mayor importancia comprender qué ocurre en el cerebro mucho antes de que las alteraciones sean evidentes y, sobre todo, identificar señales que permitan actuar cuando todavía existe capacidad de adaptación.

Así, 'HYPERCOG-HHP' propone estudiar de manera integrada diferentes procesos relacionados con el deterioro cerebral: desde la alteración del flujo sanguíneo y la disfunción microvascular hasta la neuroinflamación, el metabolismo energético, la plasticidad cerebral, la comunicación entre neuronas o el deterioro progresivo de las redes neuronales responsables de las funciones cognitivas superiores.

El objetivo es avanzar hacia una medicina cerebral capaz de identificar el riesgo antes de la aparición de los síntomas y diseñar estrategias de prevención adaptadas a cada persona.

Una de las características del proyecto es la incorporación de un panel de aproximadamente 120 biomarcadores relacionados con neurodegeneración, inflamación, daño neuronal, función vascular, metabolismo cerebral y enfermedad de Alzheimer.

Según la información recogida en el proyecto, algunos de estos biomarcadores han demostrado detectar alteraciones biológicas hasta 15-20 años antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos. Esto abre la posibilidad de identificar perfiles de mayor riesgo cuando la persona todavía mantiene una vida completamente normal.

La integración de estos marcadores con otras tecnologías pretende avanzar hacia nuevas estrategias de diagnóstico ultratemprano, estratificación del riesgo y prevención personalizada.

COMPROBAR QUÉ SUCEDE EN EL CEREBRO MIENTRAS SE APLICA EL TRATAMIENTO

'HYPERCOG-HHP' incorpora además un sistema de monitorización cerebral funcional mediante espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS), con el objetivo de observar en tiempo real cómo responde el cerebro durante la aplicación de un protocolo de hiperoxia terapéutica.

Según Ayats, esta tecnología permitirá analizar simultáneamente cambios en la oxigenación cerebral y en la activación de áreas relacionadas con la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y el aprendizaje. El proyecto plantea utilizar esta información para identificar la denominada 'ventana terapéutica cerebral', es decir, el momento en el que cada paciente presenta una mayor capacidad funcional para recibir estimulación cognitiva.

Asimismo, el proyecto analizará mediante inteligencia artificial variables clínicas, cognitivas, fisiológicas y funcionales. Además, estudiará también el denominado 'Hyperoxic-Hypoxic Paradox' (HHP) mediante oxigenoterapia hiperbárica. El protocolo busca aprovechar exposiciones controladas a altas concentraciones de oxígeno para estimular mecanismos celulares relacionados con la angiogénesis, la neuroplasticidad, la biogénesis mitocondrial, la modulación de la inflamación, la reparación vascular y el metabolismo cerebral.