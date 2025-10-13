Un nuevo estudio avanza en la identificación de biomarcadores en leishmaniasis visceral

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado un artículo científico en la revista 'Frontiers in Immunology' en el que describe la identificación de posibles biomarcadores de leishmaniasis visceral (LV) en pacientes afectados por esta enfermedad infecciosa.

La leishmaniasis visceral es la forma más grave de esta enfermedad parasitaria, que se caracteriza por una alta morbilidad y mortalidad, especialmente en pacientes con el sistema inmunitario debilitado. Esta enfermedad infecciosa desatendida está causada por protozoos de la familia 'Leishmania', se transmite principalmente a través de la picadura de flebotomos -que actúan como vectores del parásito- y se caracteriza por fiebre crónica, agrandamiento del bazo e hígado y pancitopenia.

La investigación está coordinada por Eugenia Carrillo y Javier Moreno, del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII. En un trabajo anterior, su equipo ya había determinado en modelos animales que las vesículas extracelulares plasmáticas (EVs), estructuras con material genético y proteico liberadas por las células, representan una fuente prometedora de biomarcadores clínicos para esta enfermedad.

En el estudio ahora publicado, se emplea una metodología similar a la del trabajo previo, pero aplicada al seguimiento clínico de pacientes humanos, gracias al análisis de muestras de pacientes de un brote epidemiológico de leishmaniasis ocurrido en Madrid hace años, que fueron almacenadas en el biobanco del CNM-ISCIII.

Este trabajo con muestras de pacientes ha permitido dar un paso más hacia la aplicación clínica de la identificación de biomarcadores medidos con una prueba ELISA, uno de los test más utilizados en la clínica médica.

SEIS PROTEÍNAS DIANA, CON PROTAGONISMO DE SAA1

El análisis de las EVs procedentes de suero de pacientes con LV permitió la identificación de 132 proteínas humanas diferencialmente expresadas entre pacientes activos -con enfermedad pero sin tratamiento- y tratados. Posteriores pruebas validaron mediante el test ELISA seis biomarcadores específicamente candidatos para detectar la leishmaniasis visceral.

Entre ellos, destaca la detección de la proteína amiloide sérica A1 (SAA1), característica de la fase aguda de la enfermedad y cuya expresión disminuyó significativamente un mes después del tratamiento en pacientes afectados de la enfermedad. El equipo del ISCIII explica que esta proteína, asociada a procesos inflamatorios sistémicos, "se posiciona como un marcador pronóstico temprano, accesible y útil para el seguimiento clínico de la respuesta terapéutica en personas con leishmaniasis visceral".

Junto a la SAA1, el estudio identificó otras 29 proteínas de 'Leishmania' en vesículas extracelulares humanas, "lo que representa una fuente novedosa de biomarcadores parasitarios para mejorar el diagnóstico, el seguimiento postratamiento y la comprensión de la dinámica de la infección", concluyen los investigadores e investigadoras del ISCIII.

En definitiva, los científicos aseguran que estos hallazgos permiten distinguir entre infección activa e infección curada, y ofrecen herramientas potenciales para mejorar el seguimiento clínico y el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas en esta enfermedad.