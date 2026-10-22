Un nuevo atlas celular del páncreas humano revela cómo se adapta a las enfermedades

Está coordinado por el Berlin Institute of Health de Charité (BIH, Alemania) - CNAG

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio, con participación de investigadores del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, ha elaborado un nuevo atlas celular del páncreas humano que revela cómo se adapta a las enfermedades.

Este nuevo atlas es el resultado de una colaboración internacional en el marco de la iniciativa Human Cell Atlas, cuyo objetivo es "cartografiar el cuerpo humano célula a célula para crear el primer atlas integral" de los más de 37 billones de células que componen el organismo humano, informa CNAG en un comunicado este jueves.

Publicado en 'Cell Metabolism', está coordinado por el Berlin Institute of Health de Charité (BIH, Alemania) y surgió porque los investigadores detectaron células que presentaban características tanto de las células acinares --encargadas de producir enzimas digestivas-- como de las células ductales --que contribuyen al transporte de estas enzimas--.

Estas células se asemejaban a las células centroacinares, "una población que hasta ahora había sido poco caracterizada en los estudios previos de célula única", y un análisis más detallado reveló que se trataba de una población celular nueva y poco frecuente, que expresaba en niveles elevados genes asociados a la metaplasia acinar-ductal y a la plasticidad celular.

Los investigadores denominaron a estas células plastic centroacinar-like cells (pCACs), o células similares a las centroacinares con plasticidad.

Los resultados sugieren que el páncreas adulto humano conserva una población de células con una elevada plasticidad, potencialmente preparadas para adaptarse con el fin dar respuesta a lesiones o a cambios en su entorno: este descubrimiento "podría ayudar a comprender mejor cómo se repara el páncreas" y cómo determinadas alteraciones pueden contribuir al desarrollo de enfermedades.