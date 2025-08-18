Un nuevo anticuerpo monoclonal con potencial para acabar con la sepsis

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia y de Michigan (Estados Unidos) han desarrollado un anticuerpo monoclonal con potencial para detener la sepsis y otras afecciones inflamatorias potencialmente mortales tales como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o la lesión por isquemia-reperfusión.

"Este es el tipo de avance que puede cambiar el estándar de atención (...) hemos desarrollado un anticuerpo pionero con el potencial de salvar innumerables vidas de la sepsis y otras enfermedades inflamatorias graves", ha afirmado el investigador Jianjie Ma, del Departamento de Cirugía y del Centro Oncológico de la Universidad de Virginia.

El trabajo, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicado en la revista 'Nature Communications', ha mostrado que el anticuerpo, probado en ratones, podría convertirse en el primer tratamiento que ataca la desregulación subyacente del sistema inmunitario responsable de la sepsis debido a la prevención de las "tormentas de citocinas", inhibiendo la respuesta inmunitaria hiperactiva del organismo antes de que se produzcan daños en los órganos.

"Nuestro anticuerpo humanizado ha demostrado ser seguro y eficaz para bloquear la tormenta de citocinas y restaurar la función inmunitaria saludable (...) Además de tratar infecciones agudas, tiene el potencial de abordar un espectro de enfermedades causadas por una regulación inmunitaria deficiente, como trastornos autoinmunes, cáncer y diabetes", ha subrayado el investigador Yongqing Li, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan.

Los científicos han explicado que el anticuerpo ha sido diseñado para su aplicación clínica y que presenta un "importante potencial" al combinarse con la plataforma de diagnóstico PEdELISA, lo que permitirá un diagnóstico más temprano y preciso, así como una monitorización continua del estado inmunitario del paciente durante todo el tratamiento, lo que facilitará los ajustes terapéuticos oportunos, la prevención de la progresión de la enfermedad y aumentar la probabilidad de lograr una resolución completa.

Las primeras pruebas también han sugerido que el anticuerpo puede actuar sin los efectos secundarios indeseables de los tratamientos existentes para la sepsis, como la supresión involuntaria del sistema inmunitario.

Además, los estudios iniciales han mostrado que el anticuerpo es capaz de detener las citocinas inflamatorias, así como restaurar la función de los macrófagos a la vez que protegía contra la lesión pulmonar inducida por la sepsis.

ARROJAR LUZ SOBRE LAS CAUSAS DE LA SEPSIS

La investigación ha permitido igualmente "arrojar luz" sobre las causas moleculares de la sepsis, que afecta a hasta 50 millones de personas en todo el mundo cada año y mata a unas 11 millones.

Durante el proceso, los científicos han identificado cambios en los macrófagos que desencadenan ciclos de retroalimentación dañinos que impulsan la respuesta inflamatoria descontrolada del organismo, y que precisamente este nuevo anticuerpo permite interrumpir estos cambios.

Los investigadores han recibido 800.000 dólares de Virginia Catalyst para iniciar un ensayo clínico del anticuerpo en UVA Health y la Universidad Commonwealth de Virginia. Además, este centro universitario ha presentado una solicitud de patente relacionada con el trabajo.